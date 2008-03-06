زندگی علی دایی به تصویر کشیده می شود

نقی نعمتی برنده جایزه جشنواره "لوکارنو" و هم محله قدیمی علی دایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مدتها قبل ایده ساخت مستند علی دایی در ذهنم بود اما در حال حاضر به صورت جدی روی این موضوع و تولید آن کار می کنم.

وی افزود: ساخت این مستند منوط به موافقت 100 درصد علی دایی است اما به دلیل مشغله هایی که وی دارد، هنوز امکان مذاکره جدی پیش نیامده است.

کارگردان فیلم برگزیده و تحسین شده "آن سه" با اشاره به روند تولید این مستند عنوان کرد: به لحاظ اینکه این مستند به ابعاد گوناگون شخصیت علی دایی خواهد پرداخت و کار تک بعدی نخواهد بود، احتمالاً برای ساخت این مستند به یک سال زمان نیاز است.

نعمتی به دلایل ساخت مستند"علی دایی" اشاره کرد و اظهار داشت: سینمای ما به لحاظ پرداختن به شخصیتهای ورزشی و چهره های تاثیر گذار بسیار فقیر بوده و باید فعالیت و کار بیشتری باید در این زمینه صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: سینما می تواند چهره جهانی تری از فوتبالیستهای ایرانی ارایه کند زیرا آنها دارای شخصیتی چند بعدی هستند که ابعاد مختلف آن در فوتبال خلاصه نمی شود و با پرداخت همه جانبه این بعاد می توانیم چهره جهانی و شفافی ازآنها ارائه کنیم.

نعمتی یاد آور شد: در جشنواره کن فیلم مستندی درباره شخصیت زین الدین زیدان به نمایش درآمد که به لحاظ سینمایی بسیار فیلم قابل تاملی محسوب می شد.

وی بیان داشت: یکی دیگر از دلایل ساخت این مستند، ارادت همیشگی من به علی دایی به عنوان شخصیتی قابل تامل و فوتبالیستی مطرح است ضمن اینکه او همشهری و هم محله ای قدیمی من بوده است.

نقی نعمتی با کارگردانی فیلم "آن سه" در بیش از 40 جشنواره بین المللی حضور داشته و جوایز متعددی را نیز کسب کرده است.

وی همچنین در اولین همایش سینماگران و در چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مهر مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفته است.