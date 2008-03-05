آغاز رایزنی شورای حکام درباره ایران/ احتمال پایان نشست وین درعصر امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه طی دو روز گذشته شورای حکام در نشست فصلی ماه مارس خود درباره یک سری موضوعات از جمله برنامه هسته ای کره شمالی بحث و بررسی شد؛ حداقل 16 نفر از سخنگویان قرار است در سومین روز این نشست سخنرانی کنند.

پیش بینی می شود که بحثهای امروز 35 عضو آژانس حداقل تا اواسط روز یا در اولین ساعت شب به پایان برسد؛ احتمالا نشست این دوره تا عصر روز چهارشنبه یا اوایل روز پنجشنبه به پایان خواهد رسید.

در همین شرایط به علت بروز اختلافات در بین اعضای شورای حکام و بویژه مخالفت شدید غیر متعهدها، در نشست روز گذشته این شورا در وین قطعنامه ای که قرار بود علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران بررسی شود، از دستور کار حذف شد.



شینهوا در این باره گزارش داد: یک دیپلمات غربی ناشناس بدون اشاره به مخالفتهای کشورهای عضو نم ودیگر اعضای شورای حکام گفت : انگلیس، فرانسه و آلمان از طرح پیش نویس این قطعنامه منصرف شدند ؛ قطعنامه ای که قرار بود در شورای حکام مورد بحث و بررسی قرار گیرد.



از سوی دیگر سخنگوی آژانس در گفتگو با مهر با تایید این مسئله که هم اکنون هیچ بحثی درباره قطعنامه علیه ایران در شورای حکام وجود ندارد، گفت که موضوع هسته ای ایران در نشست امروز شورای حکام آژانس بررسی می شود.



"ملیسا فلمینگ" در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود گزارش مثبت "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی،برخی اعضای شورای حکام تلاش کردند قطعنامه ای را علیه ایران در این نشست فصلی خود بررسی کنند، گفت : بحث قطعنامه در شورای امنیت هم اکنون مطرح نیست.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در مسئله هسته ای ایران، شامگاه دوشنبه 13 اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد.

