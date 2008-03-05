شمارش آراء با دو روش/ اینترنت در روز انتخابات قطع نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: شمارش رایانه ‌ای و دستی به صورت موازی در ‪ ۱۳‬شهر و در تهران انجام خواهد شد و در شهرهایی که بیش از سه منتخب داشته باشند شمارش آرا به صورت رایانه‌ ای و موازی انجام خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر عملیات آزمایشی برگزاری انتخابات به صورت رایانه‌ ای را انجام می‌دهیم و در جریان این روند ارتباطات اینترنتی در دور افتاده ‌ترین نقاط کشور برقرار خواهد شد.

وزیر کشور در خصوص قطع اینترنت با توجه به رایانه‌ ای شدن انتخابات نیز گفت: چنین چیزی نبوده و زمانی که فعالیت‌های انتخاباتی رایانه‌ای شود، توسعه شبکه ارتباطی لحظه به لحظه دنبال می‌شود و در مورد امنیت ارتباطات بحث‌های جدی مطرح است و دست اندرکاران آن را پیگیری می‌کنند.

پور محمدی افزود: در تمام کشور ارتباط اینترنتی برقرار خواهد شد و شماره ملی افراد توسط رایانه ثبت و به بانک جامع ارتباطات منتقل می‌شود اما در سیستم رای‌گیری به صورت رایانه‌ای با مشکلی روبرو نخواهیم شد.

وزیر کشور از هموطنان درخواست کرد برای ‌اینکه تجربه انتخابات رایانه ‌ای باقدرت برگزار شود و صحت شمارش بالا برود در سراسر کشور حتما کدهای مربوطه را درج کنند چراکه روش کدنویسی فوق‌العاده ساده بوده و این طرحی است که از طرف جوانان هوشمند کشور طراحی شده است.

وی ادامه داد: بدون شک شمارش آرای رایانه ‌ای سریع تر خواهد بود و ما امیدواریم شمارش رایانه‌ای به کمک شمارش دستی بیاید؛ به هر حال در این مرحله از انتخابات، تجمیع آرا نیز رایانه‌ای خواهد بود و نتایج آرا در شعب توسط رایانه به فرمانداری منتقل خواهد شد.

پورمحمدی ابراز امیدواری کرد که برگزاری رایانه‌ای انتخابات، جامع و کامل شود و از این مرحله به‌ بعد با روش رایانه ‌ای انتخابات در کشور برگزار شود.

این عضو کابینه دولت نهم با اشاره به اینکه بیش از ‪ ۴۵‬هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور وجود دارد، گفت: قرار است کشور با پیشرفته ‌ترین تکنولوژی اداره شود و این یک نقطه عطف در خدمات ملی کشور خواهد بود.

وزیر کشور بابیان اینکه شورای‌ نگهبان چهارهزار و ‪ ۵۰۰‬ داوطلب نمایندگی مجلس را تایید صلاحیت کرده، یادآور شد که هیئت‌های اجرایی پنج هزار نفر را تایید کرده بودند.

وی همچنین با اشاره به تکمیل روند رسیدگی به صلاحیت نامزدها، گفت: در شرایط موجود انتخابات خوبی در همه حوزه‌ها برگزار خواهد شد و شاهد رقابت خوبی بین افراد با توجه به موقعیت‌ها و گرایش‌های اجتماعی آنان خواهیم بود و این امر نوید مشارکت فعال و همه جانبه را می‌دهد.