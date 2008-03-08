بیشترین تخلفات اقتصادی در واحدهای صنفی بدون پروانه کسب انجام می شود

علی صفر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به آخرین ارزیابیهای انجام شده 80 درصد تخلفات اقتصادی شامل گرانفروشی، تقلب و ... توسط 35 درصد از واحدهای صفنی بدون پروانه کسب صورت می گیرد در حالی که 65 درصد از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب صرفا 20 درصد از تخلفات را مرتکب می شوند.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال و نوروز 87 از مصرف کنندگان و همشهریان انتظار می رود با حساسیت بیشتری نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام کنند.

وی تاکید کرد: بی تردید نظارتهای هوشمندانه مردمی موجب هم افزایی اقدامات حاکمیتی در کنترل بازار و برخورد با متخلفین خواهد شد.

صفرزاده از مردم در خواست کرد خردید خود را از واحدهای دارای پروانه کسب انجام و در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات را مطالبه کنند.





