اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "آغازی بر یک پایان" در سالروز رحلت پیامبر (ص) از رادیو جوان پخش می‌شود. این برنامه به احادیث به جا مانده از حضرت رسول (ص) می‌پردازد. این برنامه کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان است که به سردبیری معصومه ملالو و تهیه‌کنندگی شیرین حسن‌پور و اجرای فاطمه صداقتی روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "آخرین امیدم اینجاست" یکی دیگر از ویژه برنامه‌های رادیو جوان است که در سالروز شهادت امام رضا (ع) از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. در این برنامه مصطفی محدثه خراسانی و عبدالرحیم سعیدی‌راد اشعار خود را که درباره امام رضا (ع) سروده‌اند، قرائت می‌کنند. برنامه‌های "نشانی" و "انتخاب" در سالگرد تاسیس رادیو جوان از فرهنگسرای رادیو جوان روی آنتن می‌رود.

ـ همایش روابط‌عمومی‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد ودبیر همایش 11 روابط عمومی را در گروه الف و 12 روابط عمومی در گروه ب مورد تقدیر قرار گرفتند. روابط‌عمومی‌های شبکه‌های قرآن سیما، رادیو جوان، شبکه العالم، رادیو ایران، شبکه دو سیما و معاونت سیما و مراکز خراسان رضوی، خوزستان، اردبیل، کرمانشاه و همدان در گروه الف و روابط‌عمومی‌های رادیو معارف، شبکه جهانی جام جم، راادیو فرهنگ و مراکز فارس، گلستان، آذربایجان شرقی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قزوین، لرستان، ایلام و چهار محال و بختیاری در گروه ب قرار گرفتند.

ـ گروه طرح و تولید حوزه اقیانوسیه در شبکه جهانی صدای آشنا ویژه برنامه "آغازی بر یک پایان" را به مناسبت روز رحلت پیامبر (ص) تهیه کرده است. این برنامه به سردبیری معصومه ملالو، اجرای یاسر دعاگو و تهیه‌کنندگی عباس پیری 17 اسفند ساعت دو و نیم بامداد به وقت تهران از این شبکه روی آنتن می‌رود.

ـ مسعود عابدین‌نژاد، مدیر نظارت و ارزشیابی رادیو گفتگو گفت: "برگزیدگان جشنواره داخلی رادیو گفتگو تا 23 اسفند ماه اعلام و جشنواره داخلی نیز اواخر اسفند ماه 86 یا در اوایل فروردین 87 جهت تقدیر از این برگزیدگان برگزار می‌شود."

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد افق جدید و شناسایی نیروهای مستعد در تهیه برنامه های کیفی عنوان و تصریح کرد: "ایجاد حس رقابت و شناسایی نقاط ضعف و قوت در برنامه‌سازان از دیگر اهداف برگزاری جشنواره داخلی رادیو گفتگو است.

عابدینی نژاد در ادامه به حضور رادیو گفتگو در جشنواره بین المللی صدا اشاره کرد و افزود: "این شبکه رادیویی با 9 برنامه در دو بخش ویژه و مسابقه بین الملل جشنواره بین المللی صدا شرکت می‌کند."

ـ ارتباط ورزش و سیاست در برنامه "گفتگوی ورزشی" از مجموعه برنامه های رادیو گفتگو، جمعه 17 اسفند ماه ساعت 22بررسی می‌شود. مازیار ناظمی سردبیری برنامه را به عهده دارد.

ـ کیش مانی و چرایی گسترش آن در روزگار شاپور پنجشنبه 16 اسفند ماه در رادیو گفتگو با حضور مدیر گروه زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی در برنامه رادیویی " دین و داد" بررسی می‌شود. امیرهمایون شریفی سردبیری برنامه را به عهده دارد.

ـ انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با حضور اعضای حزب کارگزاران و جمعیت ایثارگران در برنامه رادیویی رای ملت روز پنج شنبه 16 اسفند ماه در رادیو گفتگو بررسی می‌شود. محمد کریمی سردبیر برنامه است.

ـ تاثیر جهانی شدن بر تجارت بین الملل پنجشنبه 16 اسفند ماه دربرنامه "گذار جهانی" از مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو ساعت 23 به سردبیری محمد کریمی بررسی می‌شود.

ـ مدیریت ورزش در ایران و هرم تصمیم گیری در این حوزه در برنامه رادیویی گفتگوی روز پنجشنبه 16 اسفند ماه در رادیو گفتگو با حضور کارشناسان و مسئولان ورزش ایران بررسی می‌شود.

ـ همگرایی درآسیای جنوب غربی و تاثیر آن بر منافع ملی کشورهای این منطقه در برنامه رادیویی مناظره پنجشنبه 16 اسفند در رادیو گفتگو توسط کارشناسان بررسی می‌شود.