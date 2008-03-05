قطعنامه 1803 آثار اجرایی نخواهد داشت / روابط بین المللی ایران ارتقا خواهد یافت

دکتر علی کرمی، استاد دانشگاه و صاحبنظر امور هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب قطعنامه ضدایرانی 1803 در شورای امنیت گفت : تصویب این قطعنامه با اجماع بین المللی نبود، چون همان یک رای ممتنع اندونزی باعث شد تا اجماعی در این مسئله نباشد.

کرمی اظهار داشت: طبق حقوق بین الملل، مرجع رسمی تصویب یا راستی آزمایی فعالیت هسته ای کشورها، آژانس است و آژانس رسما اعلام کرد که مسائل اش با ایران حل شده و گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا هم این موضوع را تایید کرد ولی با این وجود قطعنامه را صادر کردند که این بهترین نشانه سیاسی بودن صدور این قطعنامه است.

این کارشناس هسته ای گفت: امروز حتی اعلام شد که در جلسه شورای حکام در وین، به قطعنامه جدید علیه ایران پرداخته نمی شود، این بسیار قابل تامل است.

وی در مورد دلایل صدور قطعنامه سوم اظهار داشت:مهمترین دلیل صدور قطعنامه شکست کامل آمریکا در موضوع هسته ای ایران است و صدور قطعنامه در حقیقت بیانگر نشانه خشم سیاسی آمریکا است.

کرمی افزود: مرجع اطلاعاتی آمریکا در موضوع هسته ای ایران، گروهک تروریستی منافقین هستند در صورتی که مرجع قانونی و رسمی این مسئله در حقوق بین الملل، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشند، تداوم این برخوردها، آمریکا را به شدت بی اعتبار خواهد کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تاثیر گذاری و ایجاد جنگ روانی در خصوص انتخابات 24 اسفند یکی از دلایل صدور قطعنامه 1803 با فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی در مورد پیامدها و آثار این قطعنامه گفت: خواهید دید که این قطعنامه بر روابط ما و روسیه و چین تاثیر نخواهد گذاشت و حتی روابط ما بهتر هم خواهد شد، تنها چیزی که محدودیت یافته است، سفر برخی مقامات ایرانی به خارج از کشور است.

کرمی گفت: حقوقدانان دنیا باید شورای امنیت را بخاطر صدور این قطعنامه به چالش بکشند و از این شورای بپرسند چرا علیه فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران قطعنامه می دهد ولی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی سکوت کرده است.