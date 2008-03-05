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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۲۲

یک مقام غربی خواستار کمک روسیه به نیروهای ناتو در افغانستان شد

یک مقام غربی خواستار کمک روسیه به نیروهای ناتو در افغانستان شد

یک مقام ارشد ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) امروز اعلام کرد که این ائتلاف خواستار کمک روسیه در افغانستان به ویژه در زمینه حمل و نقل نیروهای ناتو و تجهیز ارتش افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"رابرت سیمونز" نماینده ویژه ناتو در قفقاز و آسیای میانه در جمع خبرنگاران گفت : کمک روسیه می تواند شامل استفاده معمول از ابزار حمل و نقل روسی برای ارسال نیازهای نیروهای ناتو در افغانستان و مشارکت احتمالی روسیه در تجهیز دوباره ارتش افغانستان باشد."

وی افزود: ناتو و روسیه وجه مشترکی در مسائلی برای انجام کار درباره افغانستان دارند و اینکه وی مذاکراتی با مقامهای روسی درباره کمک احتمالی از مسکو انجام خواهد داد.

قرار است "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه در نشست رومانی(دوم تا چهارم آوریل) شرکت کند.

به گزارش مهر، نزدیک به یک ماه پیش تنش زیادی به واسطه خودداری کشورهای عضو ناتو(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) از اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان ایجاد شد و مقامهای انگلیسی و آمریکایی اعلام کردند که در صورت اعزام نشدن نیروهای بیشتر به افغانستان،عملیات ناتو در این کشور در آستانه  شکست قرار می گیرد.     

کد مطلب 650311

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