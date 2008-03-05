شناسایی و ساماندهی اماکن اقامتی خصوصی و استیجاری 6 استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد شریف ملک زاده صبح امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه نرخ هر واحد اقامتی خصوصی و استیجاری برای سال آینده 8 تا 30 هزار تومان تعیین شده است ، افزود: برای تعیین نرخ هر واحد اقامتی خصوصی و استیجاری در هر استان کمیته کارشناسی تشکیل و نرخ توافقی تعیین شده است و با هر واحد اقامتی که بیش از این مقدار دریافت کند برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه، ویلا، آپارتمان ، سوئیت، خانه، اتاق و اقامتگاه‌های روستایی عشایری و ییلاقی از جمله اماکن اقامتی خصوصی و استیجاری هستند، خاطر نشان کرد: امنیت مراکز اقامتی تامین خواهد شد و صاحبان ویلاهای شخصی نمی توانند بدون داشتن پروانه فعالیت ، نسبت به پذیرش مسافر اقدام کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: اماکن اقامتی خصوصی و استیجاری برای اولین بار درشش استان خراسان رضوی، اردبیل، گیلان، گلستان، مازندران و قم ساماندهی و در 3 رتبه درجه‌ بندی شده ‌اند.

وی ادامه داد: اماکن شناسایی شده از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز فعالیت دریافت کرده‌ اند.

وی از وجود 12 هزار و 906 مورد مراکز اقامتی خصوصی واستیجاری در 6 استان پایلوت خبر داد و گفت: 5750 مورد از این اماکن شناسایی شده و برای 1588 واحد نیز پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

وی ادامه داد: 134 مرکز رزرواسیون در این استانها وجود دارد و از این طریق 267 مورد نیز اشتغالزایی ایجاد شده است.

وی آدرس اینترنتی برای رزرو اماکن اقامتی خصوصی و استیجاری راwww.khaneh-eghamat.ir اعلام کرد و گفت: تمام این مراکز اقامتی شناسایی شده دارای آرم هستند.

ملک زاده تعداد اماکن اقامتی استیجاری موجود در استان خراسان رضوی را 4500 واحد دانست و گفت: همچنین 1634 واحد اقامتی خصوصی و استیجاری دراین استان شناسایی شده و 900 پروانه بهره‌برداری نیز صادر شده است .

وی افزود: در استان گیلان نیز از میان 1500 واحد اقامتی خصوصی و استیجاری ، 908 واحد شناسایی و برای 460 واحد پروانه بهره برداری صادر شده است .

همچنین فلاحت مسئول مکان‌های اقامتی خصوصی و استیجاری کشور نیز گفت: در مبادی ورودی هر استان مراکز اطلاع‌رسانی و رزرواسیون با آرم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری راه اندازی شده است .