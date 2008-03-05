شب شعر و تجلیل از آثار رضوی در فرهنگسرای هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شب شعر ماه خراسانی ام به مناسبت شهادت امام رضا (ع) همراه با تجلیل از اشعار "زیارت" سروده سهیل محمودی و "کبوتر حرم" سروده شهید غلامعلی رجبی - از مهم ترین اشعار در وصف و ستایش امام رضا - در سالروز شهادت آن حضرت برگزار می شود.

مراسم "ماه خراسانی ام" با حضور شاعران، مداحان، خوانندگان و سخنرانی اسماعیل امینی در موضوع ادبیات و امام رضا (ع) همراه خواهد بود.

شبی با شعر رضوی از سوی مدیریت امور ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز شنبه 18 اسفند در فرهنگسرای هنر از ساعت 16 تا 18 برگزار می شود.