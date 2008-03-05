به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و وزیر دادگستری شب گذشته با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه گلپایگان ضمن تاکید بر اینکه کشورهای زورگو باید به دلیل اتهامات بی پایه ای که به ملت ایران زده اند عذرخواهی کنند، گفت: جمهوری اسلامی ایران به تمام سؤالات آژانس پاسخ داده و این نهاد بین المللی نیز تأکید کرده که ایران هیچ انحرافی در فعالیت‌های صلح‌آمیز خود نداشته است.

وی افزود: بنابراین قطعنامه جدید شورای امنیت نیز مانند دو قطعنامه قبلی اقدامی بر خلاف صلح جهانی و منشور سازمان ملل است و درواقع کشورهای غربی با این گونه اقدامات، آبروی مجامع بین‌المللی را می‌برند.

سخنگوی دولت با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های صلح امیز هسته ای ایران، تصریح کرد: این گزارش به همه نشان داد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح آمیز و شفاف است.

وی در خصوص قطعنامه سوم شورای امنیت علیه کشورمان نیز گفت:‌ برداشت ما این است که شورای امنیت با فشار غرب در یک مخمصه قرار گرفته و صرفا حرف های بی‌اساس و غیرمنطقی می‌زند.

الهام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار داشت: ما باور داریم که مردم مشارکت گسترده و بسیار خوبی در انتخابات مجلس خواهند داشت و انگیزه‌ها و در حال حال حاضر نیز شرایط برای رقابتی همه جانبه به طور کامل مهیا شده و دولت نیز بستر‌های لازم را برای انتخاباتی پرشور فراهم کرده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت نهم اصولا در پی دخالت در انتخابات و جهت گیریهای خاص سیاسی نیست، گفت: دولت چون کارکرد و رویکرد حزبی ندارد به دنبال برگزاری انتخاباتی با سلامت حداکثری و قانونمند است و به دنبال جهت دادن غیرقانونی انتخابات نیست.