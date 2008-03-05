طراحی و ساخت هواپیمای فوق سبک در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این هواپیما از طرحهای وابسته به ستاد جذب سرمایه گذاری خارجی استانداری آذربایجان غربی است که به صورت مشترک با کشور آلمان اجرا شده است.

این هواپیما از نوع فوق سبک بوده و در مدت 9 ماه و با صرف 550 میلیون ریال هزینه و طراحی شده است.

مدیر اجرایی طرح در مورد ویژگیهای این هواپیما در جریان بازید استاندار آذربایجان غربی از این طرح اظهار داشت: این هواپیما قابلیت پرواز سهل و آسان را برای افراد مختلف مهیا می کند و در آموزش نیروس انسانی، کنترل محیط زیست، فیلمبرداری و عکاسی کاربرد دارد.

فرهاد گلزان افزود: استفاده از بنزین معمولی و هزینه های پایین تعمیر و نگهداری از دیگر ویژگی های این هواپیما است.

استاندارآذربایجان غربی نیز در بازدید از روند ساخت این هواپیما با تقدیر از سازندگان آن عنوان کرد: اعتماد به نفس جوانان کشور در دستیابی به علوم و فنون جدید زبانزد همه جهانیان است.

رحیم قربانی خاطرنشان کرد: باید با زمینه سازی برای بخش خصوصی حضور پر رنگ آنها را در جامعه شاهد باشیم.

سازندگان این هواپیما قصد دارند با تولید سالانه 60 فروند هواپیمای سبک هنرستان هوانوردی شمال غرب کشور را در ارومیه راه اندازی کنند.