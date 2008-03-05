اولین نمایشگاه عرضه مستقیم لوازم خانگی در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طحانپور صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه های فروش بهاره در 4 نقطه شهر تهران گفت: در کنار این نمایشگاه ها، نمایشگاه فروش اختصاصی لوازم خانگی در فروشگاه قدس قصرالدشت برای تامین مایحتاج مردم برگزار شده که با توجه به قاچاق لوازم خانگی به کشور و عدم ارائه خدمات پس از فروش از سوی برخی فروشگاه های سطح شهر، این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تامین مایحتاج مردم است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: این کار در راستای حمایت از برنامه های دولت و اقشار آسیب پذیر صورت گرفته که در آن 14 تا 15 برند معروف لوازم خانگی اعم از داخلی و خارجی حضور دارند؛ این درحالی است که 30 درصد این نمایشگاهها را کالاهای وارداتی و 70 درصد کالاهای داخلی هستند.

وی تصریح کرد: در راستای حمایت از مردم کالاهای حجیم و سنگین لوازم خانگی با قیمت عمده فروشی به فروش می رسد و فروشنده کالاها را به صورت رایگان درب منزل خریدار تحویل خواهد داد؛ این درحالی است که اکثر کالاها نصب رایگان نیز دارند.

به گفته طحانپور، کالاهای ریز لوازم خانگی نیز در کنار کالاهای حجیم و سنگین با 7 درصد زیر قیمت بازار به فروش می رسد، این درحالی است که خوشبختانه لوازم خانگی نرخ آزاد در ایران ندارد و هیچ واحد صنفی لوازم خانگی را با قیمتی بالاتر از مصوب اتحادیه عرضه نمی کند.

وی اظهار داشت: اصناف کالاهای خود را به دلیل رقابت با سایر هم گروه های خود با حاشیه سود کمتر عرضه می کنند تا کالا به نحو مطلوب به مصرف کننده برسد.

طحانپور تفاوت عمده فروشی و خرده فروشی لوازم خانگی 7 درصد است که البته در نمایشگاه نیز با تخفیف های ویژه ای و در برخی موارد با قیمت عمده فروشی عرضه می شود.

وی گفت: نمایندگان و بازرسان اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی در این نمایشگاه حضور دارند؛ ضمن اینکه مردم می توانند هر گونه تخلفی را با شماره تلفن 124 به سازمان بازرگانی استان تهران اطلاع دهند.

طحانپور خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه تنها شرکتهایی حضور دارند که کالاهای کیفی عرضه کرده یا برای کالاهای وارداتی خود خدمات پس از فروش ارائه می کنند حضور دارند.

گفتنی است اولین نمایشگاه عرضه مستقیم لوازم خانگی از 15 تا 25 اسفندماه از ساعت 10 صبح تا 10 شب در فروشگاه قدس قصرالدشت(تقاطع خیابان هاشمی و قصرالدشت) برگزار می شود.