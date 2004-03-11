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۲۱ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۵۵

گروه اتا مظنون اصلي بمب گذاريهاي مادريد

در پي وقوع چهار بمب گذاري در مادريد پايتخت اسپانيا حداقل 23 تن كشته و 50 تن مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي سي ان ان، چهار انفجار در خط راه آهن جنوب شهر مادريد پايتخت اسپانيا تا كنون از سوي مقامات اسپانيا تاييد شده است و تعداد تلفات اين انفجارها تاكنون به دست كم 23 كشته و 50 مجروح رسيده است.
وقوع اين انفجارها سه روز پيش از برگزاري انتخابات پارلمان اسپانيا است كه روز يكشنبه برگزار مي شود.
هنوزهيچ گروهي مسئوليت اين بمب گذاري ها را برعهده نگرفته است ولي مقامات اسپانيا گروه مسلح " اتا" وابسته به گروه جدايي طلب " باسك" را مظنون اين بمب گذاري ها مي دانند.

کد مطلب 65032

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