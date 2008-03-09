اکیپ تصادفات شهریار به طور شبانه روزی در ایام نوروز فعال است

سرهنگ عبدالحمید بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: برای ایام نوروز طرح انتظامی و ترافیکی برای شهرستان تنظیم شده است و نیروها در این ایام در آماده باش کامل به سر می برند.

وی افزود: در ایام نوروز چادرهای انتظامی در بیشتر نقاط شهرستان مستقر می شوند و نیروها با حضور در آنها آماده خدمت رسانی هستند همچنین مسافران می توانند در صورت بروز مشکل با پلیس 110 تماس گیرند تا در اولین فرصت به مشکل آنها رسیدگی شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا به منظور جا به جایی مسافران نوروزی در سطح شهر هماهنگی لازم با سازمان حمل و نقل و ترافیک صورت گرفته است به نحوی که وسایل نقلیه عمومی چون تاکسی و اتوبوس در حد نیاز پیش بینی شده است تا مسافران با مشکل رفت و آمد مواجه نشوند.