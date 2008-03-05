زمینه رقابت 332 داوطلب مجلس در فارس فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضی حدائق، ظهر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه رقابت کاندیداهای فارس برای 18 کرسی مجلس است، عنوان کرد: بدین ترتیب در این استان برای هر کرسی بیش از 18 کاندیدا وجود دارد.

وی یادآور شد: در حال حاضر دو هزار و 642 شعبه اخذ رای در استان فارس پیش بینی شده که از این تعداد 542 شعبه مربوط به شیراز است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس عنوان کرد: طبق آخرین آمار سازمان ثبت احوال در استان حدود دو میلیون و 688 هزار و 555 نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

حدائق با اشاره به نحوه رای دادن این دوره از انتخابات بیان داشت: در روز انتخابات افراد باید کارت ملی و شناسنامه را به همراه داشته تا پس از ثبت کد ملی در رایانه و کنترل شناسانه تعرفه دریافت کنند.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال در روز انتخابات آماده برطرف کردن مشکلات کارت ملی و شناسنامه ای مردم است، افزود: آن دسته از افرادی که تاکنون موفق به دریافت کارت ملی نشده اند در روز انتخابات می توانند به شعب اخذ رای مراجعه تا مسئول شعبه نسبت به دریافت استعلام از سازمان ثبت احوال و دیگر مراحل قانونی اقدام کند.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس با بیان اینکه در حال حاضر حتی بخشداری های استان نیز به شبکه VPN وزارت کشور مجهز شده اند، یادآور شد: شعبه ها نیز از طریق اینترنت به وزارت مرتبط خواهند شد ضمن اینکه در برخی از شعب که خطوط تلفن بی سیم دارند برای فراهم کردن ارتباط اینترنتی با مشکل مواجه هستیم.