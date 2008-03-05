اساسنامه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این اساسنامه که ابتدا توسط کارگروه منتخب شورای عالی بنا به تفویض جلسه 613 مورخ 8/8/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و سپس در تاریخ 11اسفند1386 به تایید دکتر احمدی نژاد رسیده است، مشتمل بر 10 ماده و 4 تبصره می باشد.

در ماده یک این اساسنامه و در تعریف مدارس علوم دینی اهل سنت کشور آمده است: به منظور تأمین نیاز فرهنگی ـ آموزشی جامعه اهل سنت ایران شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت زیر نظر شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت و با اهداف، وظایف و اختیارات پیش‌بینی شده در این اساسنامه تشکیل می‌شود.

در ماده2 این اساسنامه نیز اهداف این مدارس شمرده شده که عبارتند از : تربیت عالمان آگاه، متعهد و متخلق برای انجام وظایف و پاسخ به نیازهای دینی جامعه اهل سنت، ساماندهی امور آموزشی و فرهنگی با تأکید بر آموزشهای تطبیقی و زبان رسمی کشور، نشر فرهنگ تقریب و وحدت و انسجام اسلامی و ارتقای کیفی مدارس علوم دینی اهل سنت.

در بخش‌های دیگری از این اساسنامه، ارکان،شورای برنامه‌ریزی، دبیر و دبیرخانه، وظایف دبیر و دبیرخانه، ترکیب اعضاء شورای برنامه‌ریزی و وظایف شورای برنامه‌ریزی این مدارس تعریف شده اند.

در ماده9 این اساسنامه تاکید شده است که کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این اساسنامه از تاریخ تصویب آن منسوخ و بلااثر خواهدبود.

این اساسنامه در تاریخ 11اسفندماه 1386 در نامه شماره 7438/دش توسط دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید شده است.