به گزارش خبرگزاری مهر، "سوگ مدینه" به مناسبت رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن (ع) با ساختار ترکیبی شامل آیتم‌هایی چون گفتگو با شعرا و ادبا است. در این برنامه گروه تواشیح محراب حضور دارد و همچنین گزارشی مستقیم از مدینه منوره پخش می‌شود. پرویز امیری تهیه‌کنندگی این برنامه را به عهده دارد.

برنامه "سینای رضا" نیز ساختار ترکیبی دارد و به مناسبت شهادت امام رضا (ع) روی آنتن می‌رود. در این برنامه گزارشی مستقیم از مشهد مقدس پخش می‌شود. "سینای رضا" شب 29 صفر ساعت 22 از گروه فرهنگ و معارف پخش می‌شود.