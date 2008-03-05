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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۵

ویژه برنامه‌های 28 صفر شبکه تهران اعلام شد

ویژه‌برنامه روزهای 28 و 29 صفر با نام‌های "سوگ مدینه" و "سینای رضا" به صورت زنده به مدت 100 دقیقه از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سوگ مدینه" به مناسبت رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن (ع) با ساختار ترکیبی شامل آیتم‌هایی چون گفتگو با شعرا و ادبا است. در این برنامه گروه تواشیح محراب حضور دارد و همچنین گزارشی مستقیم از مدینه منوره پخش می‌شود. پرویز امیری تهیه‌کنندگی این برنامه را به عهده دارد.

برنامه "سینای رضا" نیز ساختار ترکیبی دارد و به مناسبت شهادت امام رضا (ع) روی آنتن می‌رود. در این برنامه گزارشی مستقیم از مشهد مقدس پخش می‌شود. "سینای رضا" شب 29 صفر ساعت 22 از گروه فرهنگ و معارف پخش می‌شود.

کد مطلب 650327

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