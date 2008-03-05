شرایط برای رقابت جدی گروههای سیاسی فراهم است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان پیش از سخنان حداد عادل در جمع ائمه جماعات جنوب شهر تهران، طی سخنانی با محکوم کردن قطعنامه سوم شورای حکام علیه کشورمان، اظهار داشت: روشن است این برخورد با جمهوری اسلامی یک برخورد سیاسی با دلیل مشخص و روشن است.

وی افزود: همانطور که امام فرمودند دنیا بر سر اسلام با ما دعوا دارند. اگر ما دست ازاسلام برداریم آنها نیز حرفشان با ما تمام می شود تا زمانی که راه امام و اسلام را دنبال می کنیم این حرف و حدیث ها ادامه دارد.

صدر خاطر نشان کرد: اگر دست از آرمانهایمان برداریم تمام هستیمان را در دنیای امروز را از دست می دهیم.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مردم در انتخابات را مهمترین عنصر تعیین کننده دانست و گفت: امروز شورای نگهبان با سعه صدر تمام اطلاعات را رسیدگی کرده و تمام گروه های سیاسی در حوزه های انتخابیه نامزدهای مشخص دارند حتی با هم مذاکره می کنند که به نفع یکدیگر کنار روند اینکه گروه هایی صحبت از رد صلاحیت شده ها می کنند برای مظلوم نمایی است زیرا تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده قابل توجه است.

وی با تاکید بر اینکه شرایط برای یک رقابت جدی فراهم است، تصریح کرد: این گروه ها باید تلاش کنند یک انتخابات سالم با رعایت موازین اخلاقی که باعث حضور گسترده مردم پای صندوق های رای می شود فراهم کند.

صدر مهمترین مسئله در انتخابات را مشارکت آحاد مردم عنوان کرد و افزود: هر چه مشارکت بیشتر باشد حکایت ازحمایت مردم ازنظام دارد بنابراین باید همه آحاد مردم را به اصل حضور در انتخابات دعوت کرد.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان انتخاب اصلح را به عنوان مولفه دوم برشمرد و گفت: گاهی در گروه بندی ها از هدف اصلی دور می شویم متاسفانه تنازع سیاسی به کشور آسیب می زند و گروه های سیاسی گاهی برای اینکه یکدیگر را از میدان خارج کنند دستاوردهای نظام را زیر سئوال می برند در حالیکه تمام رقابتهای ما باید برای پایداری جمهوری اسلامی و دفاع از دستاوردهای آن باشد.

وی در ادامه یادآور شد: هیچ جای دنیا چنین حکومت شیعی که رای آن در اختیار خودش باشد وجود ندارد و این نعمت بزرگی است که درهزاره سوم نصیب ما شده است. ما امروزمجلسی می خواهیم که مجلس جمهوری اسلامی باشد.

صدر با بیان اینکه قوه مقننه یکی از ارکان ثلاثه نظام است، تاکید کرد: ما مجلسی می خواهیم که اهداف امام و رهبری را دنبال ودر چارچوب قانون اساسی باشد و همچنین دغدغه آن رفع مشکلات مردم باشد. اگر مجلس به دنبال مقاصد دیگر باشد معلوم است که به درد کشور نمی خورد.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: امروز مردم ازگرانی، تورم، تهدیدات وآسیب های اجتماعی نگران هستند و در مقابل ما یک آسیب به لحاظ نظری قرار دارد و آن هم حرفی است که مدام از سوی دشنان زده می شود و این است که می گویند دین و اسلام کارآمدی اداره جوامع را ندارد اما ما ثابت کردیم دین می تواند حکومت داشته وآن را اداره کند. امروز نمی توانند بگویند حکومت توسط دین نمی تواند تشکیل شود زیرا ادامه حیات جمهوری اسلامی یعنی اینکه دین این توانایی را دارد و تمام هجمه های دنیا این است که بگویند دین نمی تواند حکومت تشکیل و اداره نماید.

وی در ادامه به رویکرد مجلس هشتم در تامین معیشت مردم اشاره و یادآور شد: مردم باید احساس کنند در پناه جمهوری اسلامی مشکلات در حال برطرف شدن است و همه هم و غم حکومت و مجلس آینده باید این باشد که مشکلات را برطرف کنند.

صدر افزود: اگر تا امروز هجمه های بیگانه نتیجه نداده به خاطر استقامت ویکپارچگی مردم وامام و رهبری بوده بنابراین باید تلاش کنیم مردمی که پای نظام ایستاده اند مشکلاتشان برطرف شود.

وی تصریح کرد: یکی از نکته هایی که دشمن همواره بر روی آن سرمایه گذاری می کند و برخی جریانات سیاسی روی آن تبلیغ می کنند به خاطر این است که از این مسئله احساس نا امنی در مسائل اقتصادی برای فشار بر ما استفاده کند.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در پایان خاطر نشان کرد: دشمن می خواهد مدام سیاه نمایی کند اما ما باید نقطه مطلوب را ببینم و دنبال کنیم و سعی ما این باشد که مشکلات برطرف شود تا دل مردم به انقلاب گرمتر شود.