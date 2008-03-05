لبنان را به نشست سران عرب دعوت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ولید المعلم" اظهار داشت : سوریه از لبنان برای حضور در اجلاس سران عرب دعوت به عمل خواهد آورد و لبنان تعیین خواهد کرد در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهوری در این کشور، چه کسی در اجلاس سران عرب شرکت خواهد کرد

وزیر امور خارجه سوریه اعلام نکرد که کدام یک از مقامهای لبنانی به اجلاس دعوت خواهد کرد.

وی درباره برخی افکار مطرح شده در سطح عربی از جمله انتخاب رئیس جمهوری لبنان پیش از اجلاس سران عرب و به تاخیر انداختن اختلافات درباره تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان به بعد از اجلاس سران عرب گفت : این مسئله به لبنانی ها مربوط است.



المعلم در ادامه ابراز امیدواری کرد که لبنانی ها درباره طرح کاری اتحادیه عرب به توافق دست یابند.

اجلاس سران عرب قرار است روزهای 29 و 30 مارس(نهم و دهم فروردین 87) در دمشق برگزار شود.

یک منبع سعودی پیش از این در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته بود: عربستان سعودی اساسا در اجلاس سران عرب شرکت می کند، اما اینکه در چه سطحی شرکت خواهد کرد،مشخص نیست.

این در حالی است که یک منبع در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس اعلام کرده است: عربستان و برخی کشورهای عربی دعوت از لبنان برای شرکت در اجلاس سران عرب را شرط حضور در این اجلاس اعلام کرده اند.