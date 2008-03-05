فدراسیون والیبال خواستار تمدید قرارداد ست کوویچ شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد ست کوویچ سرمربی تیم والیبال نوجوانان کشورمان 25 اسفند ماه به پایان می رسد و این در حالیست که دو طرف خواستار ادامه همکاری با یکدیگر طی یک سال آینده هستند.

بر همین اساس فدراسیون والیبال پیشنهاد خود را مبنی بر تمدید قرار با ست کوویچ به کمیسیون مربیان خارجی کمیته ملی المپیک ارسال کرده است.

سعید درخشنده دبیر فدراسیون والیبال در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: طی مذاکراتی که با ست کوویچ داشتیم در مورد تمدید قرارداد با وی برای هدایت تیم نوجوان در رقابت های قهرمانی آسیا (22 تا 29 مهرماه - سریلانکا) به توافق رسیدیم.

وی افزود: به دنبال حاصل شدن توافق برای ادامه همکاری پیشنهاد خود را جهت بررسی و تایید نهایی به کمیته ملی المپیک ارسال کردیم تا در صورت موافقت مسئولان کمیسیون مربیان خارجی، قرارداد ست کوویچ تا یک سال دیگر تمدید کنیم.

همچنین زوران گائیچ (سرمربی تیم ملی بزرگسالان) از فدراسیون والیبال خواسته تا ست کوویچ به عنوان مربی کادر فنی تیم ملی را در رقابت های انتخابی المپیک (10 تا18 خرداد ماه - ژاپن) همراهی کند.

درخشنده در این زمینه گفت: مسئله حضور ست کوویچ در تیم ملی بزرگسالان در حد یک پیشنهاد از سوی زوران مطرح شده و فدراسیون والیبال در این زمینه فعلا هیچ نظری نداده است.

وی تصریح کرد: از آنجا که ست کوویچ شناخت نسبتا کاملی از والیبالیست های ایرانی دارد، زوران گائیچ از فدراسیون والیبال خواسته وی را به عنوان مربی در تیم ملی بزرگسالان معرفی کنیم.

دبیر فدراسیون والیبال تاکید کرد: هیئت رئیسه فدراسیون والیبال این موضوع را بررسی و در اولین فرصت نظر نهایی خود را در این زمینه اعلام می کند. در صورتی که با حضور ست کوویچ به عنوان مربی و دستیار زوران گائیچ در تیم ملی بزرگسالان موافقت شود وی تیم ملی را در رقابت های ژاپن همراهی می کند سپس کار خود را در تیم نوجوانان دنبال خواهد کرد.