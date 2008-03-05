هدفمند کردن یارانه ها موجب پیوستگی اهداف تامین اجتماعی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرضا مصری در همایش سالانه مدیران ارشد سازمان های تامین اجتماعی نیرهای مسلح با تجلیل از مدیران عالی رتبه این سازمان، ادامه داد: چنانچه هدفمند کردن یارانه ها به عنوان مهم ترین چالش نظام جامع تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد به سمت ایجاد عدالت و اهداف بزرگ تامین اجتماعی حرکت خواهیم کرد.

وی گفت: با این حال در شرایط فعلی بیشترین یارانه ها در خدمت تامین انرژی است که این امر بی عدالتی محض به شمار می رود.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با قدردانی از تلاش های دست اندرکاران نظام تامین اجتماعی نیروهای مسلح افزود: این گروه بدون شک یکی از بهترین اعضای شورایعالی بیمه تامین اجتماعی به شمار می روند.

مصری خاطر نشان کرد: با مشاهده تعاریف اسلامی و غربی نظام تامین اجتماعی می توان به این نتیجه رسید که نظام تامین اجتماعی اسلامی بسیار غنی بوده و ریشه در فرهنگ ما دارد و از همین جهت است که در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تامین اجتماعی به عنوان حقی همگانی برای تک تک افراد جامعه نام برده شده است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی افزود: وجود اصل 29 قانون اساسی و سند چشم انداز برای ایجاد تحول جدی و اثر گذار در نظام جامع تامین اجتماعی کشور موجب پیشرفت در این زمینه خواهد شد اما در این خصوص مشکلات جدی نیز وجود دارد.

مصری در تشریح این مشکلات تاکید کرد: برخی از سازمان ها و نهادها بر حسب شرایط زمانی و بر حسب ضرورت هایی ایجاد شده اند اما هنوز اهداف آنها به دلیل نداشتن جامعیت و یکپارچگی عملیاتی نشده است.

وی در ادامه صدور دفترچه های خدمات درمانی را برای سربازان از اقدامات بسیار ارزشمند وزیر دفاع و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح دانست.

مصری تاکید کرد: بیمه تامین اجتماعی رانندگان از اقدامات مهم دولت نهم محسوب می شود و شناسایی همه افراد نیازمند بیمه تامین اجتماعی از دیگر دغدغه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به بی پناهی کارگران ساختمانی گفت: این افراد همزمان با طلوع خورشید همراه تکه ای نان به امید پیدا کردن کار راهی میدان های شهر می شوند اما از خدمات تامین اجتماعی بهره ای ندارند. از این رو برای بیمه یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی روزمزد در نظام جامع تامین اجتماعی برنامه ریزی شد اما متاسفانه اجرای آن هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.

وی با تاکید بر حذف موازی کاری ها و تشریفات در نظام جامع تامین اجتماعی کشور ادامه داد: شناسایی نیازهای روزانه بیمه ای مردم و راه های تامین این نیازها از رئوس برنامه های این نظام جامع است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی ابراز امیدواری کرد در صورت تصویب لایحه اختصاص هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی بنزین به سازمان تامین اجتماعی گام های عملی برای پوشش بیمه ای تمامی ایرانیان برداشته شود.

مصری همچنین با انتقاد از برخی قوانین دوگانه موجود در زمینه تعرفه گذاری خدمات پزشکی در بخش شورایعالی بیمه خدمات درمانی و نظام پزشکی ، تاکید کرد: تضاد میان تعرفه های تعیین شده در دو گروه مذکور موجب سردرگمی مردم و این استنباط نادرست می شود که بیمه ها برای مردم کارآمدی ندارند. از این جهت نیازمند یکسان سازی قوانین تعرفه های پزشکی هستیم.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در این مراسم از رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح خواست تا با نگاهی جدی ساخت خانه های مهر را برای رفع دغدغه های تنهایی سالمندان در پارک ها جدی بگیرند.