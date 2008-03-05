به گزارش خبرگزاری مهر، "کوسان" فضانورد 30 ساله کره جنوبی که یک مهندس علوم رایانه است از میان 360 هزار داوطلب حضور در فضا به عنوان نخستین فضانورد تاریخ کره جنوبی برگزیده شده است.

کوسان قرار است هشتم آوریل (19 فروردین) با استفاده از کپسول سایوز روسیه راهی فضا و ایستگاه فضایی بین المللی شود.

در این سفر فضایی دو فضانورد دیگر روسی نیز وی را همراهی می کنند. بر طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته وی به مدت 10 روز در ایستگاه فضایی بین المللی حضور خواهد داشت و در آنجا به انجام آزمایشات مختلف علمی می پردازد.

بر اساس گزارش اینترنشنال هرالد تریبیون، مردم کره جنوبی اهمیت زیادی برای غذای سنتی "کیمچی" قائل می شوند و از این رو این فضانورد غذای سنتی "کیمچی" را با خود به فضا خواهد برد.

کره ایها اعتقاد دارند که "کیمچی" باید در هر جایی که یک کره ای حضور دارد وجود داشته باشد.