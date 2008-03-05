آمریکا با قطعنامه جدید در پی تاثیرگذاری بر انتخابات 24 اسفند است

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، صدور قطعنامه 1803 شورای امنیت را "غیرقانونی" و "غیرحقوقی" توصیف کرد و گفت: گزارش اخیر البرادعی مبنای صدور قطعنامه را ازبین برده است، بنابراین آنچه که صادر شده، کاملا با اهداف سیاسی صادر شده است.

ترقی خاطر نشان کرد: توجیه روسیه و چین نیز برای صدور قطعنامه قابل قبول نیست و باید در روابط خودمان با این کشورها و به خصوص اتحادیه اروپایی یک تجدیدنظر کلی داشته باشیم.

این عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: غربی ها به خیال خود هم ایران را مورد تحریم قرار داده اند و هم راه مذاکره را با ایران باز گذاشته اند که این مسئله با عزت ما سازگار نیست و حاضر به گفتگو در این شرایط نخواهیم بود و صرفا آژانس را به عنوان مرجع اصلی و رسمی راستی آزمایی فعالیت های هسته ای خود می دانیم.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حضور ملت ایران در همه صحنه های انقلاب اسلامی و خنثی کردن توطئه های استعمار علیه ایران گفت: مردم با شرکت پرشور در انتخابات می توانند این توطئه غرب را خنثی کنند.