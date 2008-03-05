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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۸

ترقی در گفتگو با مهر:

آمریکا با قطعنامه جدید در پی تاثیرگذاری بر انتخابات 24 اسفند است

آمریکا با قطعنامه جدید در پی تاثیرگذاری بر انتخابات 24 اسفند است

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی اهداف عمده آمریکا از صدور قطعنامه جدید را "تاثیرگذاری بر انتخابات 24 اسفند" و " کمرنگ کردن سفر موفقیت آمیز احمدی نژاد به عراق" توصیف کرد.

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، صدور قطعنامه 1803 شورای امنیت را "غیرقانونی" و "غیرحقوقی" توصیف کرد و گفت: گزارش اخیر البرادعی مبنای صدور قطعنامه را ازبین برده است، بنابراین آنچه که صادر شده، کاملا با اهداف سیاسی صادر شده است.

ترقی خاطر نشان کرد: توجیه روسیه و چین نیز برای صدور قطعنامه قابل قبول نیست و باید در روابط خودمان با این کشورها و به خصوص اتحادیه اروپایی یک تجدیدنظر کلی داشته باشیم.

این عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: غربی ها به خیال خود هم ایران را مورد تحریم قرار داده اند و هم راه مذاکره را با ایران باز گذاشته اند که این مسئله با عزت ما سازگار نیست و حاضر به گفتگو در این شرایط نخواهیم بود و صرفا آژانس را به عنوان مرجع اصلی و رسمی راستی آزمایی فعالیت های هسته ای خود می دانیم.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حضور ملت ایران در همه صحنه های انقلاب اسلامی و خنثی کردن توطئه های استعمار علیه ایران گفت: مردم با شرکت پرشور در انتخابات می توانند این توطئه غرب را خنثی کنند.

کد مطلب 650333

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