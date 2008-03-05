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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۵۲

بانک جامع اطلاعاتی در دستگاه های اداری آذربایجان غربی ایجاد می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر تحول اداری و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی گفت: بانک جامع اطلاعات اداری و پرسنلی دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی سال آینده تهیه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا حاتمی زاده، ظهر امروز در جلسه کارگروه برنامه ریزی و تحول اداری استان افزود: بانک جامع اطلاعات اداری و پرسنلی دستگاه های اجرایی با هدف دستیابی به آخرین اطلاعات اداری، حقوقی و پرسنلی استان برای مدیریت منابع انسانی در سال آینده تهیه می شود.

وی ادامه داد: میزان رضایتمندی دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی در سال جاری 3/70 درصد است.

وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های خوب دولت در تکریم ارباب رجوع، این میزان نسبت به سال گذشته بیش از دو درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: هر چه دستگاه های اجرایی خدمات خود را شفاف به مردم اطلاع رسانی کنند، میزان رضایتمندی مردم نیز بیشتر می شود.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه توجه به رفع سریع نیازهای مردم در هنگام مراجعه به دستگاه های اجرایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: با برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه مناسب در دستگاه های اجرایی، می توان میزان رضایت مندی مردم را نسبت به آنها بیشتر کرد.

رحیم قربانی همچنین نیازسنجی برای انجام جلسات را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: جلسات برگزار شده در ادارات باید در جهت افزایش خدمت و رفع نیازهای مردم صورت گیرد.

وی اختصاص 25/0 درصد از اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی استان برای تحقق برنامه های دولت در خصوص تحول اداری و اختصاص 10 میلیارد ریال برای اجرای شبکه دولت الکترونیک از جمله مهمترین مصوبات این کارگروه بود.

کد مطلب 650334

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