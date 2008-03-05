به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح سه هزار هکتار جنگل کاری در قالب طرح کمربند سبز شهر تهران با بیان این مطلب، اظهار کرد: از 12 فروردین تمام منازل مسکونی بیمه آتش‌سوزی می‌شوند و در صورت وقوع حادثه تا سقف دو میلیون تومان خسارت برای ساختمان و تا سه میلیون تومان برای تجهیزات با تایید سازمان آتش نشانی پرداخت می‌شود.

وی افزود: پرداخت این خسارات بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و وجهی از خانواده‌های تهرانی صورت خواهد گرفت.

شهردار تهران تاکید کرد: درآغاز سال جدید و روز جمهوری اسلامی این بهترین خدمت به خانواده‌های تهرانی می تواند باشد که همه واحدهای مسکونی تهران را شامل می‌شود.

دکتر قالیباف تصریح کرد:روزانه به طور متوسط 70 تا 80 آتش سوزی در بخش مسکونی در تهران رخ می دهد و خسارات زیادی را به دنبال دارد بنابراین مقرر شده همه واحدهای مسکونی که حدود 2 میلیون واحد در تهران است،از 12 فروردین به مناسبت روز جمهوری اسلامی بیمه آتش سوزی شود.

وی همچنین در مورد زباله های منطقه کهریزک اظهار کرد: علاوه بر توسعه کمربند سبز در منطقه کهریزک تا قبل از فروردین ماه، چهار هزار و 500 تن زباله کهریزک بازیافت و دفن بهداشتی خواهد شد.

شهردار تهران با بیان اینکه برای این کار سرمایه‌گذاری کلانی شده است گفت: بخشی از اقدامات مربوط به دفن بهداشتی زباله‌های کهریزک، انتهای اسفندماه و بخشی دیگر نیز تا پایان فروردین ماه با پیگیری‌های شبانه روزی شهرداری این امر محقق خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: در ارتفاعات 1800 متر در منطقه یک ،در ارتفاعات 1600 در منطقه دو و بخشی از منطقه پنج و 22 در ارتفاعات 1400 که خط تراز هستند، به هیچ عنوان ساخت و ساز انجام نمی‌شود و براین اساس دغدغه بیش از دو دهه پیگیری و اقدامات جدی شهرداری در این زمینه رفع شده است.