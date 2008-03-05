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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۹

شهردار تهران خبر داد:

بیمه آتش سوزی رایگان برای تمام خانه‌های مسکونی تهران

بیمه آتش سوزی رایگان برای تمام خانه‌های مسکونی تهران

شهردار تهران گفت: تمام خانه‌ها و منازل مسکونی تهران از 12 فروردین ماه بیمه آتش‌سوزی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح سه هزار هکتار جنگل کاری در قالب طرح کمربند سبز شهر تهران با بیان این مطلب، اظهار کرد: از 12 فروردین تمام منازل مسکونی بیمه آتش‌سوزی می‌شوند و در صورت وقوع حادثه تا سقف دو میلیون تومان خسارت برای ساختمان و تا سه میلیون تومان برای تجهیزات با تایید سازمان آتش نشانی پرداخت می‌شود.

وی افزود: پرداخت این خسارات بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و وجهی از خانواده‌های تهرانی صورت خواهد گرفت.

شهردار تهران تاکید کرد: درآغاز سال جدید و روز جمهوری اسلامی این بهترین خدمت به خانواده‌های تهرانی می تواند باشد که همه واحدهای مسکونی تهران را شامل می‌شود.

دکتر قالیباف تصریح کرد:روزانه به طور متوسط 70 تا 80 آتش سوزی در بخش مسکونی در تهران رخ می دهد و خسارات زیادی را به دنبال دارد بنابراین مقرر شده همه واحدهای مسکونی که حدود 2 میلیون واحد در تهران است،از 12 فروردین به مناسبت روز جمهوری اسلامی بیمه آتش سوزی شود.

وی همچنین در مورد زباله های منطقه کهریزک اظهار کرد: علاوه بر توسعه کمربند سبز در منطقه کهریزک تا قبل از فروردین ماه، چهار هزار و 500 تن زباله کهریزک بازیافت و دفن بهداشتی خواهد شد.

شهردار تهران با بیان اینکه برای این کار سرمایه‌گذاری کلانی شده است گفت: بخشی از اقدامات مربوط به دفن بهداشتی زباله‌های کهریزک، انتهای اسفندماه و بخشی دیگر نیز تا پایان فروردین ماه با پیگیری‌های شبانه روزی شهرداری این امر محقق خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: در ارتفاعات 1800 متر در منطقه یک ،در ارتفاعات 1600 در منطقه دو و بخشی از منطقه پنج و 22 در ارتفاعات 1400 که خط تراز هستند، به هیچ عنوان ساخت و ساز انجام نمی‌شود و براین اساس دغدغه بیش از دو دهه پیگیری و اقدامات جدی شهرداری در این زمینه رفع شده است.

کد مطلب 650337

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