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۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۲

ساعت پاسخگویی به تلفن 124 در خراسان رضوی افزایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مشارکت های مردمی و پاسخگویی به شکایات سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: همزمان با اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز از پانزدهم اسفند تا 15 فروردین ساعت پاسخگویی به تلفن 124 افزایش یافته است.

علی جهان نوش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای رفاه حال همشهریان و زائران در این مدت همکاران سازمان بازرگانی استان از ساعت 7 و 30 دقیقه تا 22 شب در سه شیفت کاری آماده دریافت گزارشهای مردمی درباره تخلفات اقتصادی هستند.

وی ادامه داد: از ساعت 22 هر شب تا  7 و 30 دقیقه صبح روز بعد نیز گزارشهای تلفنی هموطنان در سامانه الکترونیکی این ستاد ضبط و در اسرع وقت برای پیگیری آن اقدام می شود.

رئیس اداره مشارکت های مردمی و پاسخگویی به شکایات سازمان بازرگانی خراسان رضوی گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، صادر نکردن صورتحساب فروش، درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات را از تخلفات اقتصادی اصناف بر شمرد و گفت: همشهریانی که از طریق تماس با تلفن 124 گزارش تخلف اقتصادی را اعلام کنند، می توانند حداکثر 72 ساعت پس از اعلام گزارش نتیجه را در تماس با همان تلفن پیگیری کنند.

جهان نوش افزود: مردم همچنین می توانند با مراجعه حضوری به سازمان بازرگانی خراسان رضوی در بلوار خیام مشهد و یا در شهرستانها به اداره های بازرگانی هر شهرستان شکایت یا گزارش تخلف خود را طرح کنند.

کد مطلب 650338

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