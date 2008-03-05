به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، علی صالح‌آبادی با بیان اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در امکلات و مستغلات از اوایل سال آینده فعالیت خود را در کشور آغاز خواهند کرد، افزود : شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز فیوچر را به عنوان یک ابزار مالی جدید تصویب کرده است.

وی از آمادگی سازمان بورس و اوراق بهادار برای راه اندازی فیوچر در بورس کالای ایران خبر داد و گفت : دستورالعمل این ابراز مالی در شرف تصویب است تا این ابزار مالی جدید در اوایل سال آینده افتتاح شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری هفته آینده آغاز می‌شود، اظهار داشت : تا پایان امسال مجوز سه یا چهار صندوق سرمایه‌گذاری صادر خواهد شد.

وی از تدوین برنامه بلند مدت 5 ساله بازار سرمایه در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت : در این برنامه وظایف و مسئولیت‌های هر یک از ارکان بازار سرمایه تعیین شده است تا مسیر توسعه بازار به خوبی مشخص شود.

صالح‌آبادی با بیان اینکه بازار سرمایه با ابلاغ بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وارد مسیر جدیدی شده است، گفت : همگان پس از این ابلاغیه، در انتظار افزایش ارزش و حجم بازار سرمایه هستند.

وی با بیان اینکه در گذشته عمده شرکت‌های بزرگ در اختیار دولت بود، افزود : با این ابلاغیه شرایط برای انجام معاملات بزرگ در بورس فراهم شد به طوریکه شرکت‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه ، مس، آلومینیوم و ... وارد بورس شدند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت : در ابتدا شرکت‌هایی که محصولات آنها بر مبنای مکانیزم بازار به فروش می رسد، واگذار شدند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فضا برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور فراهم شده است، گفت : در حال حاضر ارزش بازار سرمایه به 50 میلیارد دلار رسیده که این امر نشان دهنده رشد بازار نسبت به گذشته است .

صالح‌آبادی همچنین اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال 86 ارزش معاملات به بیش از هفت میلیارد دلار برسد.

صالح‌آبادی به راه‌اندازی بازار OTC اشاره کرد و گفت: در حال حاضر راه‌اندازی این بازار در دستور کار شورای عالی بورس قرار دارد که امیدواریم تا پایان سال مجوز آن صادر شود تا این بازار از سال آینده فعالیت خود را در کشور آغاز کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد : صکوک اجاره به عنوان یک ابزار مالی جدید در شورای عالی بورس به تصویب رسیده است و باید بحث مالیاتی آن در مجلس شورای اسلامی حل شود تا این ابزار مالی بتواند از سال آینده در کشور راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه در گذشته شرکت‌های بورسی اطلاعات خود را به صورت دستی و کاغذی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌کردند ، گفت : با راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، تمامی اطلاعات به صورت الکترونیک و با سرعت و دقت بیشتری به این سازمان ارسال می‌شود که امیدواریم تا پایان سال آینده اکثر شرکت‌ها از این طریق اطلاعات خود را به ما ارائه دهند.