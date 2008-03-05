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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۷

در نمایشگاه سبیت /

مایکروسافت با نوکیا توافق همکاری منعقد کرد

مایکروسافت با نوکیا توافق همکاری منعقد کرد

مایکروسافت بزرگترین شرکت نرم افزاری دنیا در حاشیه برگزاری نمایشگاه سبیت 2008 هانوفر آلمان که از روزه گذشته گشایش یافت اعلام کرد که با نوکیا در خصوص عرضه یک نرم افزار جدید تصویرسازی برنامه های چندرسانه ای روی تلفنهای همراه به توافق رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو بالمر مدیر اجرایی مابکروسافت رسما در نمایشگاه سبیت هانوفر اعلام کرد که با نوکیا، شرکت پیشگام در عرصه تولید تلفن همراه در دنیا به یک توافق همکاری دست یافته است.

در حقیقت مایکروسافت در راستای اهداف این توافقنامه، برنامه جدیدی که توانایی تصویرسازی برنامه های جانبی چندرسانه ای میلیونها کاربر تلفنهای همراه نوکیا را دارد، عرضه می کند.

براساس گزارش "بی بی سی نیوز"، این برنامه که "سیلورلایت" نام دارد در حقیقت رقیب شماره یک "Adobe Flash" است. Adobe Flash نرم افزاری است که از سوی بسیاری از سایتهای اینترنتی به خصوص سایت محبوب "یوتیوب" مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته استیو جابز، سیلورلایت در مرحله اول روی سکوی تلفن همراه "نوکیا S60" در دسترس قرار خواهد گرفت.

S60 در حال حاضر پس از "نوکیا N95" محبوب ترین تلفن همراه مارک نوکیا است به طوری که 53 درصد از بازار تلفن همراه نوکیا را در اختیار دارد.

کد مطلب 650341

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