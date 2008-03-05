  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۳۱

150 هزار فیلم غیرمجاز در خراسان و خوزستان کشف شد

تیم بازرسی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در نیمه نخست امسال بیش از 130 هزار فیلم کپی غیرمجاز و غیراخلاقی کشف و ضبط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ستاد هماهنگی مبارزه با تکثیر و توزیع محصولات قاچاق و غیرمجاز سینمایی اعلام کرد در چند عملیات بیش از 116 هزار فیلم کپی غیرمجاز و 16 هزار فیلم غیراخلاقی کشف و ضبط، 427 واحد صنفی عرضه محصولات غیرمجاز پلمب شده و 793 واحد اخطاریه دریافت کرده‌اند.

همچنین بیش از 15 هزار فیلم کپی غیرمجاز و غیراخلاقی در شش ماه اول امسال در خوزستان کشف و ضبط شده است. در این اقدام بیش از شش هزار فیلم کپی غیرمجاز و 9500 فیلم غیراخلافی کشف، هفت واحد صنفی متخلف پلمپ و به 107 واحد عرضه‌کننده محصولات غیرمجاز سمعی و بصری نیز اخطاریه داده شده است.

در استان خوزستان بیش از 5000 فروشگاه عرضه‌کننده محصولات نمایش خانگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعال است.

کد مطلب 650345

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها