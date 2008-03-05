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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۵۱

برتری دادگستری خراسان شمالی در اجرای برنامه دوم توسعه قضایی کشور

بجنورد - خبرگزاری مهر: دادگستری خراسان شمالی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان دادگستری برتر کشور در پیاده سازی برنامه دوم توسعه قضایی معرفی شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: این عنوان پس از بررسی عملکرد این استان در زمینه های مدیریت برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه و توسعه قضایی در بین تمام استانها در جلسه ای با حضور معاون حقوقی و توسعه قوه قضائیه به عنوان استان برتر معرفی شد.

احمدی کیخسروی عنوان کرد: این استان در ایجاد ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی دوم و در ایجاد شوراهای حل اختلاف و ارتقاء کمی و کیفی شوراها و عملکرد این حوزه ها در رتبه های برتر کشوری بوده است همچنین در حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و اعمال طرحهای پیشگیرانه، ایجاد واحدهای تازه تاسیس و رفع اطاله دادرسی از جایگاه قابل قبولی برخوردار بوده است.

وی افزود: پیش از این نیز استان خراسان شمالی در شاخصهای مختلف و در اعمال سیاستهای توسعه ای قوه قضائیه در رتبه های برتر کشوری قرار گرفته و مورد تقدیر رئیس قوه قضائیه بوده است.

کیخسروی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، برنامه اجرایی دادگستری کل خراسان شمالی نیز به عنوان برنامه برتر به دستور رئیس قوه قضائیه در اختیار نشریات این دستگاه و دادگستری های سایر استانها قرار گرفت.

کد مطلب 650348

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