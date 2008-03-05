برتری دادگستری خراسان شمالی در اجرای برنامه دوم توسعه قضایی کشور

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: این عنوان پس از بررسی عملکرد این استان در زمینه های مدیریت برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه و توسعه قضایی در بین تمام استانها در جلسه ای با حضور معاون حقوقی و توسعه قوه قضائیه به عنوان استان برتر معرفی شد.

احمدی کیخسروی عنوان کرد: این استان در ایجاد ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی دوم و در ایجاد شوراهای حل اختلاف و ارتقاء کمی و کیفی شوراها و عملکرد این حوزه ها در رتبه های برتر کشوری بوده است همچنین در حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و اعمال طرحهای پیشگیرانه، ایجاد واحدهای تازه تاسیس و رفع اطاله دادرسی از جایگاه قابل قبولی برخوردار بوده است.

وی افزود: پیش از این نیز استان خراسان شمالی در شاخصهای مختلف و در اعمال سیاستهای توسعه ای قوه قضائیه در رتبه های برتر کشوری قرار گرفته و مورد تقدیر رئیس قوه قضائیه بوده است.

کیخسروی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، برنامه اجرایی دادگستری کل خراسان شمالی نیز به عنوان برنامه برتر به دستور رئیس قوه قضائیه در اختیار نشریات این دستگاه و دادگستری های سایر استانها قرار گرفت.