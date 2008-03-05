فعالیتهای بسیج در آینده نیازمند پویایی بیشتری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمدتقی واعظی، بعد از ظهر امروز در همایش کمک یاران مردمی بسیجی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی پوشیده از لباس فاخر بسیجی است، افزود: این لباس فاخر را امام (ره) به تن نظام مقدس جمهوری اسلامی پوشاند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، آمریکا با حقیقتی در دنیا به نام ایران مواجه است که نظام و سیستم‌ آن با کلیه نظام‌های دنیا متفاوت بوده و راه جدیدی را در دنیا پیش گرفته و حرکتش در امتداد رسالت حضرت خاتم (ص) است.

حجت الاسلام واعظی عنوان کرد: اگر امریکا توطئه‌ هایی که در طول 30 سال برای ایران انجام داد را فقط یک ماه برای نظام دیگری در دنیا اجرا می کرد، بدون شک آن نظام از هم فرو می‌پاشید.

وی با اشاره به اینکه در طول 30 سال گذشته آمریکا از همه تجهیزاتش برای از پا درآوردن نظام و غلبه بر آن استفاده کرده است، افزود: خوشبختانه آمریکا با همه توطئه‌ هایش نه تنها اندکی در رسیدن به اهدافش پیش روی نکرده، بلکه عقب‌تر نیز رفته است.

واعظی در ادامه با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس هشتم، یادآور شد: شان مردم ایران بیشتر از آن است که به سر و صدای بیگانگان در زمینه عدم حضور در انتخابات توجه کنند.