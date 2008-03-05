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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۴۱

برخورد جدی با عوامل تهیه و توزیع موادمحترقه و انفجاری صورت می گیرد

زنجان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب زنجان تاکید کرد: با عوامل تهیه و توزیع مواد محترقه و انفجاری در این استان به شدت برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر گل‌محمدی، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در روزهای پایانی سال، عده ‌ای سودجو و فرصت‌ طلب از جنب و جوش افراد مختلف جامعه به ‌ویژه کودکان و نوجوانان برای استقبال ‌از سال نو سوء‌ استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این ‌افراد به‌ بهانه برگزاری جشن چهارشنبه‌ آخر سال، نسبت به‌ عرضه انواع مواد محترقه و انفجاری به ‌کودکان و نوجوان اقدام کرده و آنان را در مسیر اعمال و حرکات خطرناک قرار داده و موجب به‌ مخاطره افتادن جان و مال مردم می‌شوند.

دادستان زنجان با تاکید بر اینکه خرید و فروش، نگهداری و استفاده از مواد محترقه، جرم محسوب می‌شود و پیگیرد قانونی دارد، به‌ کلیه شهروندان به ‌خصوص خانواده ‌ها توصیه کرده است، برای جلوگیری از به ‌خطر افتادن سلامتی فرزندان خود و تبدیل شدن شور و نشاط کودکان به ناراحتی، اضطراب و صدمات جسمی و روحی، مانع خرید و فروش و استفاده فرزندانشان از این ‌مواد شوند.

گل محمدی یادآور شد: با کلیه‌ افراد فرصت‌ طلب و سودجو که نسبت به ‌تهیه، خرید و فروش مواد محترقه اقدام می‌کنند و سلامتی عمومی جامعه را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهند با قاطعیت مقابله و برخورد خواهد شد.

کد مطلب 650350

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