جشنواره فیلم رم با استعفاء شهردار به خطر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد در ظاهر انتظار نمی‌رود با رفتن شهردار سابق رم تغییری در روند کاری جشنواره سینمایی این شهر ایجاد شود، اما غیبت هواداری چنین دوآتشه که رابرت دنیرو و تام کروز را دوستان خود می‌داند، ممکن است در نهایت از بلندپروازی‌ها و میزان بودجه در نظر گرفته شده برای جشنواره بکاهد.





والتر ولترونی

انتظار می‌رود فرانچسکو روتلی که تا چند ماه دیگر پست وزارت فرهنگ ایتالیا را واگذار می‌کند و خود زمانی شهردار رم بوده، مجددا به عنوان شهردار این شهر انتخاب شود. روتلی با ولترونی همعقیده است که صنعت فیلمسازی ایتالیا باید جشنواره‌های سینمایی معتبر داشته باشد.

جورجو گوستی یکی از روسای بخش رسمی جشنواره رم گفت: "اقدامات روتلی همیشه به نفع جشنواره رم بوده است." گوستی با تاکید بر اینکه حتی اگر روتلی رقابت رم را واگذار کند، باز برای هر یک از شهرداران آینده خوب نیست جشنواره رم را نادیده یا آن را دست کم بگیرند، گفت: "ماشین راه افتاده، بنابراین از کار انداختن یا صدمه زدن به آن مورد حمایت نیست."

ضمن اینکه حتی با وجود خروج ولترونی، فرد دست راست و قدرتمند او، سناتور سابق جوفردو بتینی، رئیس جشنواره رم هنوز در راس کار است. او اخیرا به این نکته اشاره کرد که بودجه جشنواره رم برخلاف ونیز بیشتر با همکاری اسپانسرهای مختلف تامین می‌شود، بنابراین کمتر از "لیدو" نسبت به تغییرات فضای سیاسی آسیب‌پذیر است.

با این حال به نظر نمی‌رسد شهردار آینده قهرمانی مانند ولترون نباشد که سال 2007 برای دیدار با روسای کمپانی‌های فیلمسازی قدرتمند هالیوود مانند برادران وارنر، دریم ورکس، سونی، فاکس، یونیورسال و نیولاین به لس آنجلس سفر کرد. حتی انتخاب ولترونی به عنوان نخست وزیر نمی‌تواند از نگرانی‌ها بکاهد.

او آنقدر سرش شلوغ می‌شود که دیگر فرصت فکر کردن به جشنواره رم را ندارد و حتی اگر هم بخواهد، همه این کار را به حساب جانبداری او از جشنواره رم در برابر ونیز می‌گذارند. در مورد جشنواره ونیز توان اصلی جشنواره نه به خاطر تضعیف جشنواره رم بلکه ناشی از حضور مارکو مولر مدیر هنری جشنواره است که اخیرا برای چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

او اخیرا به ورایتی گفت به بودجه 24 میلیون دلاری در نظر گرفته شده برای جشنواره رم حسادت می‌کند. جشنواره ونیز سال 2007 با بودجه‌ای در حدود 15 میلیون دلار بود که انتظار می‌رود این رقم با جذب اسپانسرهای بیشتر در دوره‌های بعدی افزایش پیدا کند.

یکی دیگر از موارد مورد بحث مولر برگزاری جشنواره رم بین 22 تا 31 اکتبر است که امسال با جشنواره فیلم لندن همزمان می‌شود. مولر گفت همیشه به برگزارکنندگان جشنواره رم گفته باید این جشنواره تابستان برگزار شود. مولر در عین حال برای ریاست هیئت داوران دوره بعدی جشنواره ونیز با مریل استریپ بازیگر آمریکایی در حال مذاکره است.

جشنواره ونیز سال 2008 از 27 اوت تا شش سپتامبر برگزار می‌شود. انتخابات آتی نخست وزیری ایتالیا 13 تا 14 آوریل برگزار می‌شود و ولترونی در این انتخابات با سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق ایتالیا رقابت می‌کند.