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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۴

هاشمیان در گفتگو با مهر:

طلا هم در ایران بورسی شد

طلا هم در ایران بورسی شد

مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران اعلام کرد: برای اولین بار شمش طلا در بورس کالای ایران معامله شد.

علی اکبرهاشمیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه طلا بورسی ترین کالای دنیا است، گفت: امروز برای اولین بار شمش طلای تولید داخل در تالار بورس کالای ایران مورد داد وستد قرار گرفت.

وی افزود: چهار محموله شمش طلای تولید داخل جمعا به وزن چهار هزار و 647 گرم توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و در چهار رینگ جداگانه عرضه شد که کل آن به ارزش یک میلیارد و 383 میلیون و 908 هزار و 302 ریال مورد معامله قرار گرفت.

بر اساس آمار غیررسمی سالانه 200 تا 300 تن شمش طلا به صورت غیر رسمی و قاچاق وارد کشور می شود. بیش از 220 کیلوگرم طلا نیز سالانه در داخل تولید می شود. 

کد مطلب 650353

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