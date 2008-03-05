شکست سپاهان در دربی اصفهان / استقلال اهواز و ابومسلم پیروز شدند

به گزارش خبرنگارمهر، روز نخست از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری چهار دیدار همزمان آغاز شد که نتایج این دیدارهای در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان صفر - ذوب آهن اصفهان یک

گل: محمدرضا خلعتبری (33) برای ذوب آهن

* برق شیراز صفر - استقلال اهواز یک

گل: روح الله بیگدلی (37) برای استقلال اهواز

* ابومسلم مشهد یک - راه آهن تهران صفر

گل: عرفان اولروم (35) برای ابومسلم

* سایپا صفر - ملوان بندر انزلی صفر

دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و پیکان تهران هم از ساعت 14:45 دقیقه در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت سعید مظفری زاده آغاز شده است.

همچنین آخرین دیدار از روز نخست هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه آزادی و بین تیم های فوتبال صباباتری و استقلال تهران و با قضاوت محمود رفیعی برگزار می شود.