شکست سپاهان در دربی اصفهان / استقلال اهواز و ابومسلم پیروز شدند

به گزارش خبرنگارمهر، روز نخست از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری چهار دیدار همزمان آغاز شد که نتایج این دیدارهای در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:
* سپاهان اصفهان صفر - ذوب آهن اصفهان یک
گل: محمدرضا خلعتبری (33) برای ذوب آهن
* برق شیراز صفر - استقلال اهواز یک
گل: روح الله بیگدلی (37) برای استقلال اهواز
* ابومسلم مشهد یک - راه آهن تهران صفر
گل: عرفان اولروم (35) برای ابومسلم
* سایپا صفر - ملوان بندر انزلی صفر
دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و پیکان تهران هم از ساعت 14:45 دقیقه در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت سعید مظفری زاده آغاز شده است.
همچنین آخرین دیدار از روز نخست هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه آزادی و بین تیم های فوتبال صباباتری و استقلال تهران و با قضاوت محمود رفیعی برگزار می شود.
نظر شما