پیکر شهید حادثه درگیری با اشرار در بوکان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرباز شهید "حمه‌رحیمی" شب پیش هنگام انجام وظیفه در شهر بوکان به دست گروهک ها و اشرار وابسته به اجانب هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

مردم بوکان در آیین تشییع این شهید با شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسراییل"، "مرگ بر منافق" و "مرگ بر معاند" مراتب خشم و نفرت خود را از عاملین این جنایت تروریستی اعلام کردند.

مردم همچنین با اعلام آمادگی خود برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کردند.

شهید حمه ‌رحیمی، شب هنگام موقع بازگشت از پست نگهبانی به محل استقرار خود مورد اصابت گلوله قرار گرفت.