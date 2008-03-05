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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۸

پیکر شهید حادثه درگیری با اشرار در بوکان تشییع شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: پیکر پاک سرباز وطیفه شهید "اردلان حمه رحیمی" در میان حزن و اندوه مردم بوکان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرباز شهید "حمه‌رحیمی" شب پیش هنگام انجام وظیفه در شهر بوکان به دست گروهک ها و اشرار وابسته به اجانب هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

مردم بوکان در آیین تشییع این شهید با شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسراییل"، "مرگ بر منافق" و "مرگ بر معاند" مراتب خشم و نفرت خود را از عاملین این جنایت تروریستی اعلام کردند.

مردم همچنین با اعلام آمادگی خود برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کردند.

شهید حمه ‌رحیمی، شب هنگام موقع بازگشت از پست نگهبانی به محل استقرار خود مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

کد مطلب 650356

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