به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد که ایران از این پس خارج از چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی با هیچ کشوری درباره موضوع هسته ای خود مذاکره نخواهد کرد.

آن دوران گذشت...

وی گفت: این که عده ای بیرون از آژانس بگویند که می خواهیم راجع به مسئله هسته ای ایران مذاکره کنیم، خیر! این گونه نمی شود و دیگر آن دوران گذشت اما ما در چارچوب معین، قانونمند و راجع به مسائل مختلف چون امنیت جهانی، اقتصاد بین المللی یا رفع تنش ها در نقاط مختلف دنیا با کشورهای دیگر مذاکره می کنیم.

احمدی نژاد همچنین قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه کشورمان را قطعنامه ای فاقد اعتبار حقوقی و فنی خواند که هیچ تاثیر در روند پیشرفت ملت ایران نخواهد داشت و لذا اهمیتی هم برای ما ندارد.

موضوع هسته ای، موضوع هسته ای نیست!

وی افزود: من قبلا هم گفته بودم که موضوع هسته ای ایران صرفا مسئله ای سیاسی شده و اصلا ارتباطی با ملت ایران ندارد چرا که اساسا کشورهای مطرح کننده این موضوع با پیشرفت ملت ما مخالف بوده و هستند.

رئیس جمهور قطعنامه اخیر شورای امنیت را نمایانگر صحت تحلیل ایران از سیاسی بودن روند موضوع هسته ای کشورمان دانست و ادامه داد: شاید اگر ما می خواستیم به جهانیان بفهمانیم که موضوع هسته ای ایران موضوعی غیر هسته ای است باید خیلی هزینه می کردیم اما کشورهای صادر کننده قطعنامه این مفهوم را هدیه کرده و به راحتی به همگان ثابت نمودند.

احمدی نژاد با اشاره به اظهار نظر اخیر یکی از مقامات غربی مبنی براینکه موضوع هسته ای ایران ربطی به آژانس ندارد افزود: ما معتقدیم موضوع هسته ای ما ربطی به شورای امنیت هم ندارد!

3 هدیه شورای امنیت برای ایران

وی با اشاره به بخش هایی از قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران همچنین گفت: در این قطعنامه و بیانیه هم به صراحت آمده که ما می خواهیم با شما کاری کنیم و کاملا مشخص است که این موضوع ربطی به فعالیتهای هسته ای ما ندارد واین هدیه ای بود که ما از این قطعنامه گرفتیم.

رئیس جمهور ادامه داد: هدیه دومی که ما از قطعنامه اخیر شورای امنیت گرفتیم این بود که اگر می خواستیم در جریان روند اطلاع رسانی و تبلیغات به مردم دنیا بگوییم که شورای امنیت در واقع شورای امنیت نیست و تنها به ا بزاری دست چند قدرت تبدیل شده خیلی به زحمت می افتدیم و باید همچون سفرهای استانی به 200 کشور جهان سفر می کردیم اما شورای امنیت با این اقدام خود عملا ثابت کرد که فاقد اعتبار لازم برای پرداختن به مسائل کلان جهان است.

رئیس قوه مجریه درادامه سخنانش تاکید کرد: امروز کاملا مشخص شده که شورای امنیت به ابزار دست چند قدرت تبدیل شده و اینها با هم تفاهم کرده اند که علیه یکدیگر کاری نکنند و قصد دارند اجازه ندهند قدرت جدیدی هم در جهان متجلی گردد. و این قطعنامه هم سند این ادعا است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه انگیزه کشورهای غربی از صدور قطعنامه علیه ایران کاملا روشن است اظهار داشت: این کشورها با صدور قطعنامه های قبلی دو بار در مقابله با ملت ایران اشتباه کرده اند و بر اساس اطلاعات غلط اقداماتی را ترتیب داده اند آنها فکر کرده اند می توانند با اشتباهی جدید اشتباهات گذشته خود را جبران کنند اما واقعیت آن است که باز هم اشتباه کرده اند و این اشتباه بار آنها را برای بیرون آمدن از زیر اشتباهات قبلی سنگین تر می کند.

در فضای چماقی مذاکره نمی کنیم

احمدی نژاد افزود: اشتباه دیگر آنها این بود که گفتند ما این قطعنامه را برای مذاکراه با ایران صادر کرده ایم آنها اگر تصور کرده اند که با بلند کردن چماق و در فضایی چماقی می توانند باملت ما مذاکره کنند اشتباه می کنند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران 30 سال قبل چماق داران را کنار گذشته و جهان هم چند سالی که در مقابل چماق داران ایستاده است. آنها خیل می کنند ملت ایران هم مانند آنهاست که در چنین فضایی کوتاه بیاید.

رئیس قوه مجریه درادامه سخنانش با تاکید مجدد بر بسته شدن پرونده هسته ای ایران گفت: همانگونه که ما اعلام کرده ایم به فضل خدا امروز موضوع هسته ای ایران تمام شده و گزارش آژانس نیز پایان تمام ادعاها را رسما و به طور مشخص اعلام کرده است.

رئیس جمهور افزود: علاوه بر گزارش کلی آژانس ما برای تک تک موضوعاتی که وجود داشته از آژانس نامه و تاییدیه داریم و لذا معتقدیم این مسئله به طور کلی تمام شده است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه البته همچنان دشمنی ها با ملت ایران ادامه دارد ، گفت: ما از این موضوع ناراحت نیستیم اما از آن استقبال هم نمی کنیم ولی به این کشورها نصیحت می کنیم که این روند را ادامه ندهند چراکه خودشان بیش از کسی ضرر خواهند کرد.

احمدی نژاد درادامه اظهار داشت: البته قطعنامه اخیر شورای امنیت یک هدیه دیگر هم به ما داده و آن این که با انتشار این قطعنامه اعلام کردند که ملت ایران یک قدرت جهانی است و این یعنی از نظر تعادل آنها در یک سو و ملت ایران در سوی دیگر قرار دارد.

وی ادامه داد: کسانی که در مواجهه بامسائل سیاسی از هوشمندی کافی برخوردارند این مباحث را می فهمند در هر صورت آنها فکر کردند که با این اقدام می توانند حفظ آبرو کنند اما به واقع اشتباه کردند.

رئیس جمهور تاکید کرد: این قبیل اقدامات و قطعنامه کوچکترین آسیبی را به ملت ایران وارد نمی کند؛ در حالی رژیم صهیونیستی ملت فلسطین را در خانه خود قطعه قطعه می کنند صدور این قطعنامه علیه ایران بهترین سند است که نشان می دهد سازمان ملل ، سازمان ملل نیست البته ما فکر می کنیم سازمان ملل هم مظلوم است

انتقاد از سکوت مجامع بین المللی در قابل جنایات غزه

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه خطاب به دبیر کل سازمان ملل گفت: بنده نمی دانم این چه دبیر کلی است که جلوی چشمان بشریت، کودکان و زنان بی گناه را می کشند و این آقا به همراه همکارانش هیچ کاری نمی کنند؛ اینها مگر مزد بگیر برخی قدرت ها و رژیم صهیونیستی هستند که از این موضوع به راحتی عبور می کنند.

وی افزود: بنده در دیداری که با دبیر کل سازمان ملل داشتم به وی گفتم اگر می خواهید موفق شوید باید از خود اقتدار داشته باشید. اگر بخواهید زیر یوغ برخی قدرتها باشید، بدانید هیچ کاری نمی توانید انجام دهید زیرا رژیم اشغالگر قدس بی آبروترین رژیم هاست که در حال حاضر نیز جنایات آنان را می بینیم.

احمدی نژاد افزود: اروپایی ها برای اینکه شر اسرائیل را از سر خود باز کنند، آن را به منطقه ما انداخته اند تا بتوانند با استفاده از این رژیم به اهدافشان دست پیدا کنند که متاسفانه رژیم اشغالگر قدس امروز بی رحمانه مردم غزه را می کشد و این روند به گونه ای است که حتی به یهودیانی که در این منطقه می کنند هم رحمی نمی کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: متاسفانه اسرائیلی که کمتر از 10 هزار نیروی اجرایی دارد، امروز به کشتاری دست می زند که سازمان ملل هیچ عکس العملی در قبال آن از خود نشان نمی دهد اما بنده امروز به طور قاطع اعلام می کنم که ملت آمریکا و مسیحیان و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی متنفرند.

بان کی مون جبران مافات کند

وی خطاب به دبیر کل سازمان ملل گفت: بنده از آقای بان کی مون می خواهم که نسبت به این موضوع جبران مافات کند، راه بیفتد و مقداری غصه ملت فلسطین را بخورد، دبیر کل باید دبیر کل ملل متحد باشد نه اینکه آدم رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای قدرتمند باشد.

سلطه گران پیامی برای بشریت ندارند

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز سلطه گران دیگر پیامی برای بشریت ندارند اظهار داشت: متاسفانه برخی کشورها که ادعای دموکراسی و دفاع از حقوق بشر دارند برای اینکه بتوانند به اهدافشان برسند دست به هر کاری از جمله ترور و کشتار مردم بی دفاع و بیگناه می زنند ، این کشورها دیگر نه نظریه و نه اندیشه ای دارند که بخواهند به سایر ملت ها ارائه دهند چرا که امروز تنها منطق آنان زور و کشتار است.

احمدی نژاد با اشاره به جنایات اشغالگران در عراق، فلسطین و لبنان گفت: در صحنه عمل می بینیم که اشغالگران چگونه برای جبران مافات دست به چه عمل هایی می زنند تا بتوانند خود را در جهان نگه دارند. آنها برای اینکه بتوانند خود را با سایر کشورها تنظیم کنند، راهکاری ندارند. بنده به صراحت اعلام می کنم که دوران این گونه روش ها به پایان رسیده و بشریت از آن عبور کرده است و دیگر حاضر نیست زیر بار زورگویی قدرت ها برود .

وی با اشاره به سفر خود به عراق گفت: در عراق دیدیم که مردم، دولت و مسئولان این کشور چطور از هیئت ایرانی استقبال کردند، زیرا آنان امروز خودشان را در سنگر ملت ایران می بینند و شعارهایشان همان شعارهایی است که ملت ایران فریاد می زند. با این حال می توان گفت که کشور عراق امروز از مرز تهدید گذشته است و ابزار زورگویی اشغالگران را دیگر به حساب نمی آورد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر امروز در اروپا نظرسنجی آزادی برگزار شود خواهیم دید که ملت های اروپایی نیز دیگر حاضر نیستند زیر بار زورگویی های استکباری دولت های خود و سایر دولت های خارجی بروند اما متاسفانه شبکه هایی در بخشی از اروپا حاکم شده اند که جز زورگویی و چاپیدن، منطق دیگری ندارند. این مناسبات امروزی است که برخی سعی دارند آن را در تمام جهان نهادینه کنند، ولی باید بدانند که ملت های جهان به طور کامل در برابر آن ایستاده اند.

توصیه رئیس جمهور به احزاب

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه توصیه شما به احزاب و گروه های سیاسی در آستانه انتخابات چیست؟ گفت: همانطور که بنده بارها اعلام کرده ام، امروز نیز می گویم نقش دولت در انتخابات نقش پشتیبانی است و احدی در دولت حق ندارد در موضوع انتخابات دخالت کند.

وی گفت: خواهیم دید که مردم این انتخابات را چگونه در تاریخ ایران زمین به سندی معتبر برای پاسخگویی به تمام اهانت های کشورهای زورگو تبدیل خواهند کرد، چرا که انتخابات در ایران منشاء همدلی و همکاری بیشتر است. همه باید تلاش کنند تا انتخابات به طور شایسته برگزار شود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: بنده از احزاب می خواهم که در این انتخابات به ارائه برنامه های خود بپردازند و شخص یا گروهی را نفی کنند و به او توهین نکنند چرا که ملت ایران جزء برترین ملت های عالم است و امروز این امانت به ما سپرده شده است که باید آن را به درستی به مقصد برسانیم.

احمدی نژاد تاکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا نمایندگانی به مجلس شورای اسلامی وارد شوند که با تمام وجود برای ملت خدمت کنند زیرا اگر قصد قدرت نمایی داشته باشیم این خیانت به ملت است.

انتشار سند بودجه، طی روزهای آتی

به گزارش مهر، رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه درباره موضع گیری رئیس مجلس مبنی بر اینکه مجلس کمتر از 3 درصد در لایحه بودجه تغییر اعمال کرد، گفت: بنده در خصوص بودجه سخن بسیار گفته ام، اما در خصوص این موضوع تنها اعلام می کنم که به زودی سند بودجه منتشر می شود و اختلافات در آن برای همه مشخص خواهد شد.

تمهیدات دولت برای بنزین نوروزی

وی در مورد ارائه بنزین آزاد در ایام نوروز نیز گفت: دولت برای راحتی مردم در ایام نوروز، تمهیداتی را اندیشیده است که ارائه 100 لیتر بنزین سفر در این ایام، از جمله آنهاست. در خصوص ارائه بنزین آزاد نیز این موضوع در حال بررسی است.

منافقین عراق را ترک کنند

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از سران و عشایر عراقی در خصوص از بین رفتن گروهک های منافقین در عراق با شما صحبت کرده اند، از این مذاکرات چه نتیجه ای حاصل شد؟ گفت: آنها در این مورد با بنده درد دل کردند، زیرا معلوم است که گروهک های منافقین از سوی چه کشورهایی مورد حمایت قرار می گیرند اما امیدواریم این گروهک ها عراق را ترک کنند و بگذارند مردم عراق در آرامش زندگی کنند.

دولت نهم و پروژه های دولت های قبل

وی همچنین درباره برنامه های دولت برای اجرایی کردن پروژه های نیمه کاره که از دولت های پیشین برجای مانده است، گفت: پروژه های بسیاری بوده است که بیش از 17 سال ساخت آنها به طول انجامیده که پس از روی کار آمدن دولت نهم آنها به اتمام رسیده است که در این زمینه نیز به زودی از سوی مسئولین گزارش کاملی ارائه خواهد شد.

از اوباما حمایت نکرده ام

احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دلیل حمایت غیر مستقیم شما از اوباما، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا چیست؟ گفت: بنده از هیچ کس حمایت نکرده ام و سخن بنده در حد اعلام خبر بوده است و با شرایطی که در آمریکا می بینم احساس می کنم که نخواهند گذاشت آقای اوباما رئیس جمهور شود، زیرا درگیری های زیادی در این کشور وجود دارد.

رئیس جمهور همچنین در خصوص بحث سازندگی در کشور، گفت: در داخل کشور خوشبختانه مسیر سازندگی روز افزون و در حال حرکت است که امروز هم در هیئت دولت این موضوع به طور کامل بررسی شد.

ارائه گزارش از توزیع مواد خوراکی

رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه توزیع برخی کالاهای خوراکی از جمله گوشت را یکی دیگر از مباحث هیئت دولت خواند و گفت: مقرر شد که وزرای مربوطه با توزیع کالا و مواد خوراکی و نیز نحوه توزیع و ارائه آن به دست مردم، گزارشی را ارائه دهند.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید در قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان خاویر سولانا، مسئول مذاکره با مقامات ایرانی شده است، آیا جمهوری اسلامی در این خصوص با اروپا مذاکره خواهند کرد یا خیر؟ گفت: بنده در این خصوص پاسخ خود را داده ام.

رئیس جمهور در ابتدای پرسش و پاسخ خود با خبرنگاران فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) و نیز امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) را تسلیت گفت.