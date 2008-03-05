به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی ، همزمان با برپایی نمایشگاه دستاوردهای مشتری مداری با حضور معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری ، مشاور فرهنگی معاونت نظارت دفتر مقام معظم رهبری ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ، خانواده معظم شهدا، پروفسور سید حسن امین رئیس دایره المعارف ایران شناسی ، دکتر علی شریعتمداری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ، آیت الله سجادی و برخی مسئولین دستگاههای دولتی و جمع کثیری ازمدیران سازمانها و نهادها درتهران برگزار شد.

محسن اسکندری رئیس ستاد برگزاری این جشنواره در ابتدای مراسم، این جشنواره را نماد مردم سالاری ولبیکی چند باره به پیام عالمانه مقام معظم رهبری معرفی نمود وافزود: این حرکت با توجه به نیاز نظام پاسخگو به جامعه پرسشگر طی حرکتی خود جوش ومردمی برگزار می گردد و در این اتفاق بی نظیر حمایت مردم از دولت و تشویق مردمی دستگاههای دولتی صورت می گیرد ارزیابی، انتخاب و تشویق رتبه های برتر با دیدگاهی برون سازمانی و مردمی و با معیار پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع می باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نامگذاری سالها شیوه ای مناسب و کار آمد درجهت دهی جامعه به سمت و سوی تعالی محسوب می گردد و همچنین هدف تعیین شده در هر سال نیز یک ضرورت بر شمرده می شود اما تنها اجرایی بودن و تجلی آن است که اثر گذاری مطلوب را در پی دارد از طرفی نگاهمان به این مقوله می بایست به گونه ای باشد که از رویکرد هر سال ، توشه ای به کوله بار کشور اضافه گردد نه این که پرونده هر هدف در همان سال بسته شود وهمانگونه که تاکید موکد مقام معظم رهبری بود این نهضت ها منحصر به یک سال نیست.

اسکندری نهادینه کردن فرهنگ خدمت رسانی و پاسخگویی را مهمترین هدف برگزاری همایش مذکور دانست و تصریح کرد: تجارب وتعامل بخش خصوصی و دستگاههای دولتی در استفاده بهینه از آخرین دستاوردها، اجرایی کردن نهضت خدمت رسانی و پاسخگویی ، ارتقا انگیزه پرسنل دستگاههای اجرایی در خدمت رسانی به ارباب رجوع را دیگر اهداف کوتاه مدت برگزاری بر شمرد.

رئیس ستاد برگزاری چهارمین جشنواره ، تبیین خدمت رسانی و پاسخگویی از نظر آموزه های دینی ، شیوه های علمی ، اجرایی ومدیریتی را محورهای اصلی همایش اعلام کرد و گفت: شاخص پرسشگری در همایش امسال از دستگاههای دولتی ، نحوه پاسخگویی آنها به ارباب رجوع بوده است.

وی اذعان کرد:علیرغم اینکه این جشنواره بدون هیچگونه حمایتی کار خود را ادامه داد معتقدم حداکثر توانمندی را در برخورداری از خروجی کار آمد و کاربردی بودن دارا بود چرا که علاوه بر این که پرچم نهضت خدمت رسانی و پاسخگویی را برافراشته نگه داشته است ، توانست با ایجاد رقابت بین دستگاههای دولتی در جهت فرهنگ سازی و با اهدا تندیس توسط خانواده معظم شهدا، در جهت آرمانهای انقلاب گام بردارد.

در پایان مراسم دستگاههای دولتی برتر در خدمت رسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع در دو بخش دستگاههای مستقل وتابعه موفق به دریافت تندیس خدمت رسانی شدند که در بخش دستگاههای مستقل ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست و در بخش دستگاههای تابعه نیز شرکت قطارهای مسافری رجا، گمرک جمهوری اسلامی و بانک مسکن به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.