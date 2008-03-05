حملات اسرائیل به نوار غزه متوقف نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، ایهود اولمرت که امروز در جمع اعضای کمیته امنیتی کابینه اسرائیل سخن می گفت، با بهانه کردن شلیک موشکهای قسام از سوی مبارزان فلسطینی که به تلافی جنایتهای مستمر رژیم اشغالگر قدس صورت می گیرد، اظهار داشت : ما حملات خود را به نوار غزه ادامه می دهیم و متوقف کردن این حملات کار درستی نیست.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پایان بار دیگر، نسل کشی و کشتار فلسطینی ها در غزه را حق این رژیم غاصب دانست.

اولمرت در حالی این سخنان را ایراد کرد که "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به سرزمینهای اشغالی خواستار از سر گیری مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی شده بود.

حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از چهارشنبه هشتم اسفند آغاز شده و در جریان این حملات تا کنون بیش از 120 فلسطینی به شهادت رسیده اند، اما شورای امنیت که مسئول اصلی حفظ صلح در جهان به حساب می آید تا کنون هیچ واکنشی را به این جنایتها نشان نداده است.