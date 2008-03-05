"دایره زنگی" پروانه نمایش عمومی گرفت

سیدجمال ساداتیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: "خوشبختانه شرایطی فراهم شد تا اعضاء شورای صدور پروانه نمایش با سعه صدر و دقت بیشتر این فیلم را نگاه و مجوز اکران عمومی آن را صادر کنند. جا دارد همین جا از تک تک اعضاء این شورا برای اتخاذ این تصمیم تشکر کنم."

وی افزود: "بر همین اساس و قولی که به مردم داده بودم، فیلم مفرح و طنز "دایره زنگی" عید نوروز اکران می‌شود. البته محقق شدن این قول با همکاری شورای نمایش صورت گرفت. امیدوارم مردم از دیدن فیلم لذت ببرند. هم اکنون نیز برای نمایش عمومی با هدایت فیلم پخش‌کننده "دایره زنگی" با چند گروه سینمایی در حال مذاکره هستیم."

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: صبح روز جمعه شیرین و محمد تنها تا پایان روز فرصت دارند هزینه تعمیر خودرویی را که با آن تصادف کرده‌اند تأمین کنند. این دو به ناچار راهی خانه‌ای در شمال شهر می‌شوند تا با کاری که انجام می‌دهند پول مورد نیاز را تأمین کنند.

در "دایره زنگی" مهران مدیری، باران کوثری، صابر ابر، امین حیایی، بهاره رهنما، امید روحانی، نگار فروزنده، حامد بهداد، محمدرضا و ملیکا شریفی‌نیا، گوهر خیراندیش، نیلوفر خوش‌خلق، نیما شاهرخشاهی، اکرم محمدی، امیر نوری، محسن قاضی مرادی، کیانوش گرامی و آفرین چیت‌ساز به ایفای نقش می‌پردازند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: اصغر فرهادی، صدابردار: بهمن اردلان، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، طراح چهره‌پردازی: ایمان امیدواری، مدیر تولید: مجتبی متولی، عکس: سروناز مستوفی و عبدالله عبدی‌نسب، منشی صحنه: مریم نراقی، محصول بشرا فیلم.