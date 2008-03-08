شوالیه شدن شهرام ناظری افتخار سال بود

حسین یوسف زمانی آهنگساز و نوازنده ویلن با بیان این مطلب در خصوص مهمترین رویدادهای موسیقی در سال 86 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : برگزاری کنسرتهای زنجیره وار در تابستان امسال یکی از بهترین رویدادها در حوزه موسیقی بود در واقع حضور استادانی چون شجریان ، لطفی، علیزاده، مشکاتیان جانی دوباره به هنر موسیقی بخشید و تاثیر بسیاری بر رشد این هنر گداشت و به نوعی عرصه رقابت در حوزه های مختلف را برای سایر هنرمندان نیز باز کرد و همین رقابت موجب آگاهی بخشیدن به مردم و مخاطب شد .

وی برگزاری بزرگداشت ویژه هنرمندان موسیقی را یکی دیگر از حرکت های مثبت ارزیابی کرد و گفت: برگزاری بزرگداشت های مختلف ویژه هنرمندان موسیقی از جمله حرکت های مثبت سازمان فرهنگی هنری شهرداری بود که جای سپاس و قدردانی دارد البته ناگفته نماند که برگزاری چنین همایش ها و بزرگداشت هایی وظیفه وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی در امور فرهنگی است تا در سایه همایش های موضوعی بستر مناسبی برای فعالیت جوانان فعال در حوزه موسیقی فراهم شود.

یوسف زمانی درباره مشکلات آموزش موسیقی گفت: یکی از معضلات همیشگی در حوزه موسیقی عدم نظارت بر آموزشگاههای آزاد موسیقی است به این معنا که در گذشته هر کس با هر سطح از دانش و آگاهی اقدام به کسب مجوز برای تاسیس آموزشگاه موسیقی می کرد در نتیجه خانه موسیقی برای حل این مشکل وارد عمل شد و با آزمونهایی که از مدرسان متقاضی می گرفت تا اندازه ای به این نابلدی ها سر و سامان داد.

وی در پایان گفت: متاسفانه گویا این نظارت مدتی است که دیگر با خانه موسیقی نیست و به نظر می رسداین معضل همچنان بر قوت خود باقی بماند.