نشست کمیته تیم های ملی با علی دایی یکشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست سرمربی تیم ملی زمانبدی اردوهای داخلی، دیدارهای تدارکاتی را اعلام خواهد کرد. در این نشست همچنین سرمربی تیم ملی دستیاران و کادر فنی تیم ملی را به کمیته تیم های ملی معرفی خواهد کرد.

در این جلسه همچنین پیرامون دعوتنامه های ارسالی به فدراسیون فوتبال برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی مقابل تیم های اکوادر، اسکاتلند و نیجریه در اردیبهشت و خردادماه سال آینده بحث و تبادل نظرخواهد شد و درصورت موافقت سرمربی و کمیته تیم های ملی برگزاری این دیدارها در برنامه آماده سازی تیم ملی قرارخواهد گرفت.