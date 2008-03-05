پیشخوان ثبت احوال باید در سطح روستاهای کشور توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سیدمحمد رضا آیت اللهی، بعد از ظهر امروز در همایش تبیین ویژگیهای کارت ملی و کارکرد آن در دولت الکترونیک در ارومیه افزود: در این راستا باید با توجه به نیاز کشور و طبق مصوبه دولت، در سطح ‪ ۳۰۰‬بخشداری اداره ثبت احوال تاسیس شود.

وی عنوان کرد: باید در روستاهای بزرگ نمایندگی‌های ثبت احوال و در روستاهایی با جمعیت کمتر نمایندگی‌های نیمه وقت برای ثبت وقایع حیاتی شهروندان ایجاد شود.

آیت اللهی به ارائه لایحه ‌ای به مجلس برای وارد کردن بخش خصوصی در راستای مشارکت در امور خدمات دهی سازمان ثبت احوال خبر داد و بیان داشت: با مشارکت بخش خصوصی در شهرهای بزرگ، روند خدمات دهی این سازمان تسریع می‌شود.

وی یادآور شد: هم اکنون ‪ ۳۰‬دستگاه اجرایی در کشور به صورت آنلاین با پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در ارتباط هستند و این آمادگی برای خدمات دهی به سایر دستگاه ها نیز وجود دارد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با اشاره به صدور کارت ملی برای 95 ‬درصد از جمعیت شهری و روستایی کشور خاطرنشان کرد: هم ‌اکنون ‪۴۷‬ میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار نفر از جمعیت واجد شرایط کشور، کارت شناسایی ملی دارند.

وی ادامه داد: در پنج روز آینده نیز ‪ ۴۰۰‬هزار نفر دیگر، کارت شناسایی ملی خود را دریافت می‌کنند.

آیت اللهی یادآور شد: میزان صدور کارت شناسایی ملی در همه استانهای کشور به جز استانهای تهران، سیستان و بلوچستان و کرمان بالای ‪ ۹۰‬درصد جمعیت واجد شرایط است.

معاون وزیر کشور ادامه داد: در استان کرمان نیز بعد از زلزله بم به‌ دلیل صدور کدپستی جدید، میزان صدور کارت شناسایی ملی با وقفه مواجه شد که به زودی صدور کارت ملی جدید در شهرهای این استان آغاز می‌شود.

وی بیان داشت: پوشش کارت ملی به نسبت جمعیت کشور در حدی است که امکان کاربردی شدن کارت را در تمام زمینه‌ها به عنوان شناسنامه فردی کلیه ایرانیان فراهم می‌کند.

استاندار اذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: راه برون رفت از نابسامانی‌های آماری در کشور اتکا به آمارهای ثبت احوال و پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور است که می‌طلبد مسئولان این بخش با شتاب بیشتری نسبت به جمع‌ آوری داده‌های آماری اقدام کنند.

رحیم قربانی افزود: ساماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها، برگزاری مطلوب انتخابات و توزیع کالا با استفاده از کارت شناسایی ملی آسان تر انجام می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه زیرساختهای مخابراتی و الکترونیکی در استان به طور کامل فراهم شده، ادامه داد: باید با فراهم کردن زمینه‌های لازم، مردم بتوانند از منازل خود نسبت به دریافت خدمات سازمان ثبت احوال اقدام کنند.