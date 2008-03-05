چهار محموله شمش طلا امروز در بورس کالا معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در اولین روز عرضه طلا در بورس کالای ایران، شرکت تهیه تولید مواد معدنی ایران 4 محموله شمش طلا به صورت نقدی عرضه کرد.

اولین عرضه این شرکت، یک هزارو 226 گرم شمش طلا به صورت نقدی به ارزش 364 میلیون و503 هزارو 286 ریال، دومین عرضه یک هزارو 207 گرم شمش طلا به ارزش 357 میلیون و 183 هزارو 200 ریال بود.

همچنین عرضه سوم این شرکت به حجم یک هزارو 183 گرم، 353 میلیون و 12 هزارو 847 ریال و عرضه چهارم آن به حجم یک هزارو 31 گرم به ارزش 309 میلیون و 208 هزارو 969 ریال معامله شد.

در مجموع کل حجم عرضه شمش طلا در اولین روز معامله در بورس کالای ایران توسط شرکت تهیه تولید مواد معدنی ایران 4 هزارو 647 گرم به ارزش یک میلیاردو 383 میلیون و 908 هزارو 302 ریال برآورد شد.

به گزارش مهر، هیئت پذیرش منتخب شورای عالی بورس مجوز عرضه شمش طلا در بورس کالای ایران را صادر کرده است.