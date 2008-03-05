انهدام باند جعل اسکناس در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات امروز چهارشنبه اعلام کرد: اعضای باند پنج نفره جعل اسکناس در مشهد در نظر داشتند وجوه جعلی را در برخی استان ها و کشور افغانستان به صورت نیم بها به فروش برسانند که پیش از هر گونه اقدامی به دام سربازان گمنام امام زمان (عج) افتادند.

این گزارش می افزاید؛ متهمان این پرونده قصد داشتند پس از فروش اسکناس های جعلی 50000 ریالی اقدام به چاپ چک پول و اسکناس های 20000 ریالی نمایند که در رسیدن به هدف خود ناکام ماندند.

در این گزارش تاکید شده "کلیه اسکناس های جعل شده توسط باند مذکور و همچنین تجهیزات کارگاه تولید اسکناس ضبط گردیده است".