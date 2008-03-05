تنها به پیروزی فکر می کنیم / لوکا النصر را متحول کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد معدنچی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس در خصوص دیدار تیم فوتبال الشعب امارات برابر النصر، گفت: برای ماندن در جمع مدعیان قهرمانی تنها به پیروزی در این دیدار فکر می کنیم. البته مهمترین موضوع پیروزی تیم در بازی فردا مقابل النصر است و هیچ فرقی نمی کند که چه بازیکنی بتواند در این دیدار گل بزند.

وی که در حال حاضر با 12 گلزده عنوان آقای گلی این مسابقات را به خود اختصاص داده است، افزود: خدا را شکر تیم ما در کورس قهرمانی قرار دارد. من هم اگر گل می‌زنم و در صدر جدول گلزنان هستم، حاصل تلاش تمام بازیکنان تیم است.

هافبک ایرانی تیم فوتبال الشعب امارات همچنین اضافه کرد: اگر می خواهیم تیم همچنان درکورس قهرمانی باقی بماند، باید النصر را شکست دهیم اما نباید از این غافل شد که مربی تیم النصر لوکا است.

وی ادامه داد: بوناچیچ مربی باهوشی است که توانسته است تیم النصر را متحول کند. فکر می‌کنم برای پیروزی در این دیدار حساس باید 90 دقیقه بجنگیم.

معدنچی که دو روز پیش به سایت باشگاه الشعب گفته بود که اگر از این تیم جدا شد کسی نباید ناراحت شود، در پایان گفت: قرار نیست در امارات بمانم زیرا از روزی که به این کشور آمده ام هدفم این نبود که در اینجا بمانم. فعلا به پیشنهاد الشعب هیچ فکری نکرده‌ام چون ترجیح می‌دهم به اروپا بروم.