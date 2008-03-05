از سرگیری مذاکرات با اسرائیل منوط به برقراری آتش بس خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن در یک کنفرانس خبری مشترک اظهار داشت : مذاکرات باید از سر گرفته شود، اما این مسئله باید پس از آتش بس انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از آنکه آتش بس برقرار شود، راه مذاکره هموار خواهد شد.

ابومازن افزود: من با رایس صحبت کردم و دیوید ولش معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه قرار است به قاهره که تلاشهایی برای برقراری آتش بس انجام می شود، اعزام شود.

لازم به ذکر است ابومازن روز یکشنبه در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه، تماسها و مذاکره با این رژیم را به حال تعلیق درآورد.

این در حالی است که نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس امروز بر ادامه حملات این رژیم به مناطق فلسطینی تاکید کرد.

از زمان تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه از روز هشتم اسفند تا کنون بیش از 122 فلسطینی شهید و 355 نفر دیگر زخمی شدند.

لازم به ذکر است درکنفرانس آناپولیس که در تاریخ 27 نوامبر 2007 برگزارشد؛ تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی توافق کردند که با هدف دستیابی به توافقنامه صلح پیش از پایان سال 2008، درباره قضایای اصلی مورد مناقشه صلح همچون شهرکها، قدس، ترسیم مرزهای نهایی، آبها و آوارگان فلسطینی مذاکره کنند. این مذاکرات تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.