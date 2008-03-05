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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۴۰

همایش شاعران شعر عاشورایی در کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: شاعران دانش آموز شهرستانهای استان تهران در همایشی با عنوان "شاعران شعر عاشورایی" به قرائت اشعار عاشورایی خود پرداختند.

مسئول برگزاری همایش شاعران شعر عاشورایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این مراسم با حضور صاحبان آثار برگزیده با موضوع قیام عاشورا از بین صد اثر ارسالی در کانون فاطمه الزهرا(س) آموزش و پرورش ناحیه سه کرج برگزار شد.

سیدهادی حسینی افزود: هدف از برگزاری این همایش توجه هرچه بیشتر دانش آموزان به فرهنگ غنی و انسان ساز عاشورا است.

وی خاطرنشان کرد: این همایش هر سال طی انتشار فراخوانی در سطح مناطق و پس از آن در مراحل استانی برگزار می شود.

در این مراسم به 16 نفر از دانش آموزان آثار برگزیده جوایزی اهدا شد.

کد مطلب 650378

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