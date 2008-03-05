همایش شاعران شعر عاشورایی در کرج برگزار شد

مسئول برگزاری همایش شاعران شعر عاشورایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این مراسم با حضور صاحبان آثار برگزیده با موضوع قیام عاشورا از بین صد اثر ارسالی در کانون فاطمه الزهرا(س) آموزش و پرورش ناحیه سه کرج برگزار شد.

سیدهادی حسینی افزود: هدف از برگزاری این همایش توجه هرچه بیشتر دانش آموزان به فرهنگ غنی و انسان ساز عاشورا است.

وی خاطرنشان کرد: این همایش هر سال طی انتشار فراخوانی در سطح مناطق و پس از آن در مراحل استانی برگزار می شود.

در این مراسم به 16 نفر از دانش آموزان آثار برگزیده جوایزی اهدا شد.