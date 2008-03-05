آخرین نمایش مرکز تئاتر کانون در سال 86 روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون اعلام کرد این نمایش با شیوه زنده / عروسکی به کارگردانی رضا آحادی و امید نیاز از امروز 15 اسفند اجرای خود را در پارک لاله تهران آغاز کرده است.

"آن مرد آمد" بر اساس متنی از امید نیاز داستان دخترکی به نام میناست که برای شفای خواهر بزرگترش عهدی با خدا می‌بندد و برای رسیدن به هدف تصمیم به ساخت و فروش فرفره می‌گیرد، اما فرفره‌ها نمی‌چرخد و کسی هم آنها را نمی‌خرد. ولی مینا از تصمیمی که گرفته منصرف نمی‌شود و برای رسیدن به خواسته خود تلاش می‌کند.

این نمایش صبح‌ها ساعت 10 ویژه مدارس و مهدهای کودک با هماهنگی قبلی و عصرها ساعت 18 برای عموم روی صحنه می‌رود. آیدا براتی و مریم وطن‌پور بازیگران، سیما رحمانی، شهلا نوری و رویا یعقوبی عروسک‌گردانان و هومن همامی و فراز تلالو دو آهنگساز "آن مرد آمد" هستند.

مرکز تئاتر کانون در پارک لاله تهران قرار دارد و شماره‌های 88966119 و 88964774 برای هماهنگی و ذخیره جا در نظر گرفته شده است. این مرکز در سال 86 علاوه بر "آن مرد آمد" 10 نمایش دیگر به صحنه برد. ضمن اینکه سالن‌های نمایش آن شاهد برپایی جشنواره‌ها و برنامه‌های مختلف ویژه تئاتر کودک و نوجوان بود.