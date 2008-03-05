عصاره کلم بروکلی خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه سرطان راسل پارک که نتایج تحقیقات خود را در مجله Cancer Research منتشر کرده اند با بررسی موشهای آزمایشگاهی کشف کردند که مصرف عصاره غنچه کلم بروکلی خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می دهد.

این محققان با بررسی گروهی از سبزیجاتی که محتوی مواد "ایزوتیوسیانات" (ITC) روی موشهای آزمایشگاهی به این نتایج دست یافتند.

"ایزوتیوسیانات" (ITC)، گروهی از مواد هستند که توانایی پیشگیری از سرطان را دارند.

این پژوهشگران موشها را به پنج گروه تقسیم کردند. گروه اول گروه کنترل بودند و گروه دوم تنها غنچه کلم بروکلی مصرف می کردند و سه گروه بعدی یک ترکیب شیمیایی با عنوان "ان- بوتیل- ان- 4- هیدروکسی بوتیل- نتیروسامین" را از طریق آب آشامیدنی با کلم بروکلی به سه صورت غنچه، کلم بزرگ و عصاره غنچه مصرف می کردند.

ترکیب شیمایی "ان- بوتیل- ان- 4- هیدروکسی بوتیل- نتیروسامین" توانایی کاهش دادن سرطان مثانه را دارد.

در این آزمایش مشخص شد گروه کنترل و گروهی که تنها غنچه کلم بروکلی را مصرف می کردند، چند مورد سرطان مشاهده شد.

در سه گروه بعدی در حیواناتی که تنها این ترکیب شیمیایی را مصرف می کردند موارد بروز تومور به 96 درصد رسید، در گروهی که مصرف غنچه کلم به همراه این ترکیب تجویز شده بود، درصد سرطان به 74 درصد و در موشهایی که درصد بالای عصاره غنچه کلم به همراه این ترکیب خورانده شده بود به 38 درصد کاهش یافت.

به گفته این دانشمندان میزان ترکیب "ایزوتیوسیانات" (ITC) در غنچه کلم بروکلی 30 برابر بیشتر از کلم بزرگ است در حالی که عصاره غنچه آن میزان ITC را 600 برابر افزایش می دهد.